Đột nhập “đại bản doanh” phiến quân IS ở Nam Damascus

Theo Al Masdar News ngày 4/5, Trại Yarmouk ở Nam Damascus từng là nơi sinh sống của hàng chục nghìn người tị nạn Palestine nhưng hiện giờ không khác gì một “thị trấn ma” kể từ khi phiến quân IS chiếm đóng nơi này. (Nguồn ảnh: AMN) Hầu hết các tòa nhà trong Trại Yarmouk đã bị phá hủy trong các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng chính phủ Syria và tổ chức khủng bố IS. Quân đội Syria và lực lượng Palestine đồng minh đang chuẩn bị tấn công vào những căn cứ cuối cùng hiện nằm dưới sự kiểm soát của nhóm IS tại Trại Yarmouk. Cuộc tấn công này sẽ diễn ra sau khi lực lượng ủng hộ chính phủ Syria giải phóng hoàn toàn thị trấn Hajar Al-Aswad gần đó. Vòng đu quay tại một địa điểm vui chơi trong Trại Yarmouk. Một chiếc xe buýt bị hư hại nằm giữa đường. Trước đó cùng ngày, Quân đội Syria đã phát hiện một lượng lớn vũ khí của phiến quân IS tại những khu vực mới được giải phóng ở thị trấn Hajar Al-Aswad. “Trong số vũ khí vừa bị tịch thu có hàng chục khẩu súng trường, các hộp đạn dược…”, nguồn tin cho biết thêm. Hiện tại, Quân đội Syria vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm quét sạch các phần tử khủng bố IS ở Nam Damascus. Mời độc giả xem video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn: AMN)

