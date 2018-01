Kế hoạch can thiệp bầu cử Mỹ của Nga bại lộ vì rượu

Theo Business Insider, quán rượu Kensington Wine Rooms được cho là nơi “khởi nguồn” của cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ vào năm 2016. Ảnh: BI. Cụ thể, trong một lần say rượu tại Kensington Wine Rooms hồi tháng 5/2016, ông George Papadopoulos, khi đó là cố vấn chính sách đối ngoại trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump, đã tiết lộ với một nhà ngoại giao Australia một số thông tin được cho là Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm ngoái - cáo buộc mà phía Moscow luôn phủ nhận. Ảnh: Mirror. Nhà ngoại giao Australia liền chuyển thông tin này cho các quan chức tình báo Australia và sau đó “đến tai” các quan chức tình báo Mỹ. Đến tháng 7/2016, FBI chính thức mở cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ảnh: BI. Ảnh: BI. Được biết, quán rượu Kensington Wine Rooms tọa lạc ngay phía nam khu Notting Hill ở London được mở cửa từ tháng 4/2019. Ảnh: Instagram. Ảnh: BI. Kensington Wine Rooms khá nổi tiếng với hệ thống phục vụ rượu vang Enomatic, cho phép khách hàng có thể thử nhiều loại rượu vang khác nhau. Ảnh: BI. Có tới 150 loại rượu vang khác nhau trong quán này. Ảnh: BI. Mỗi loại rượu vang có mức giá khác nhau: Một ly rượu vang nhỏ có giá khoảng 5 bảng Anh và một ly rượu vang đỏ lớn “Super Tuscan” có giá 68,5 bảng Anh. Mỗi chai rượu có giá từ 27 đến 274 bảng Anh. Ảnh: BI. Không gian trong Kensington Wine Rooms. Ảnh: BI. Quán bar này còn phục vụ một số đồ ăn nhẹ như thịt xông khói, arancini hay pho mát,... Mỗi món có giá từ 3,5 đến 15 bảng Anh. Ảnh: BI. Một góc bên trong quán bar Kensington Wine Rooms. Ảnh: BI. Kensington Wine Rooms phục vụ bữa tối, bữa trưa vào các ngày trong tuần và bữa trưa cho ngày cuối tuần. Ảnh: BI. Kensington được TripAdvisor xếp hạng 4 trên 5 sao. Ảnh: BI. Không gian “sang chảnh” trong quán rượu Kensington nổi tiếng ở London. Ảnh: BI. Mời độc giả xem video: Ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 45 hồi tháng 1/2017 (Nguồn: VTC1)

Theo Business Insider, quán rượu Kensington Wine Rooms được cho là nơi “khởi nguồn” của cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ vào năm 2016. Ảnh: BI. Cụ thể, trong một lần say rượu tại Kensington Wine Rooms hồi tháng 5/2016, ông George Papadopoulos, khi đó là cố vấn chính sách đối ngoại trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump, đã tiết lộ với một nhà ngoại giao Australia một số thông tin được cho là Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm ngoái - cáo buộc mà phía Moscow luôn phủ nhận. Ảnh: Mirror. Nhà ngoại giao Australia liền chuyển thông tin này cho các quan chức tình báo Australia và sau đó “đến tai” các quan chức tình báo Mỹ. Đến tháng 7/2016, FBI chính thức mở cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ảnh: BI. Ảnh: BI. Được biết, quán rượu Kensington Wine Rooms tọa lạc ngay phía nam khu Notting Hill ở London được mở cửa từ tháng 4/2019. Ảnh: Instagram. Ảnh: BI. Kensington Wine Rooms khá nổi tiếng với hệ thống phục vụ rượu vang Enomatic, cho phép khách hàng có thể thử nhiều loại rượu vang khác nhau. Ảnh: BI. Có tới 150 loại rượu vang khác nhau trong quán này. Ảnh: BI. Mỗi loại rượu vang có mức giá khác nhau: Một ly rượu vang nhỏ có giá khoảng 5 bảng Anh và một ly rượu vang đỏ lớn “Super Tuscan” có giá 68,5 bảng Anh. Mỗi chai rượu có giá từ 27 đến 274 bảng Anh. Ảnh: BI. Không gian trong Kensington Wine Rooms. Ảnh: BI. Quán bar này còn phục vụ một số đồ ăn nhẹ như thịt xông khói, arancini hay pho mát,... Mỗi món có giá từ 3,5 đến 15 bảng Anh. Ảnh: BI. Một góc bên trong quán bar Kensington Wine Rooms. Ảnh: BI. Kensington Wine Rooms phục vụ bữa tối, bữa trưa vào các ngày trong tuần và bữa trưa cho ngày cuối tuần. Ảnh: BI. Kensington được TripAdvisor xếp hạng 4 trên 5 sao. Ảnh: BI. Không gian “sang chảnh” trong quán rượu Kensington nổi tiếng ở London . Ảnh: BI. Mời độc giả xem video: Ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 45 hồi tháng 1/2017 (Nguồn: VTC1)