Iran: 12 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ

Hãng thông tấn Reuter dẫn nguồn từ truyền thông Iran cho hay, các cuộc biểu tình chống chính phủ ở nước này đã bước qua ngày thứ 5 kể từ khi bùng phát vào hôm 28/12, với hàng người xuống đường ở một số thành phố lớn của Iran trong đó có cả thủ đô Tehran nhằm phản đối tình trạng thất nghiệp và giá cả leo thang trong suốt những tháng cuối năm 2017.



Hôm qua, các hãng thống tấn của Iran cho hay đã có ít 12 người đã chết trong cuộc biểu tình ở nước này, trong đó có 10 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ vào tối Chủ Nhật 31/12 ngay trong đêm Giao thừa. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng rõ ràng.

“Một số người biểu tình được vũ trang đã cố gắng tiếp nhận một số đồn cảnh sát và căn cứ quân sự nhưng đã bị lực lượng an ninh và vệ binh quốc gia Iran cản lại,” hãng thống tấn AP cho biết. Hầu hết các cuộc tấn công vào các cơ quan an ninh của người biểu tình đều bị lực lượng an ninh chính phủ đẩy lùi.