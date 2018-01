Đêm giao thừa của các lãnh đạo thế giới

Màn pháo hoa rực rỡ tại cầu cảng Sydney, bên ngoài Nhà hát Opera mở ra năm 2018 tại Australia. Xứ sở Kangaroo là một trong những quốc gia đầu tiên nói lời từ biệt năm 2017, đón chào năm 2018. Theo ước tính của The Herald, khoảng 300.000 người đã trực tiếp chứng kiến màn pháo hoa tại cầu cảng Sydney. Ảnh: AFP. Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Vĩnh Định Môn, Bắc Kinh đêm 31/12. Trung Quốc nổi tiếng với những chương trình ca múa nhạc trong ngày cuối năm, với sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng. Ảnh: Reuters. Dàn thiếu nhi tham gia biểu diễn nghệ thuật tại Vĩnh Định Môn. Ảnh: AFP. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu chào năm mới rạng sáng 1/1/2018. Trong thông điệp gửi tới nhân dân Trung Quốc, ông Tập khẳng định quyết tâm "gặp núi mở đường, gặp sông xây cầu" của Bắc Kinh nhằm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách tại đất nước 1,3 tỷ dân này. Ảnh: Xinhua. Pháo hoa tưng bừng tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Người dân Thái Lan đã có thể mở tiệc mừng năm mới với những hoạt động vui chơi giải trí sau một năm quốc tang cố quốc vương Bhumibol Adulyadej. Ảnh: AFP. Lễ hội Cáo Oji được tổ chức tại đền Oji, thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Lễ hội diễn ra lúc nửa đêm để bày tỏ sự biết ơn với thần linh đã che chở cho người dân trong năm cũ và cầu những điều tốt lành đến trong năm mới. Ảnh: AFP. Trẻ em hóa trang và mặc trang phục truyền thống tham gia lễ hội Cáo Oji. Ảnh: AFP. Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc mừng năm mới tới người dân Nga đêm 31/12. Ông Putin cảm ơn người dân đã giữ cho nước Nga luôn đoàn kết, đồng thời đề cao tình yêu, lòng yêu nước và những giá trị nhân văn vốn có của người dân xứ sở bạch dương. Ảnh: AFP. Pháo hoa chào đón năm mới tại Quảng trường Đỏ, Moscow. Ảnh: AFP. Giáo hoàng Francis cầu nguyện bên ngoài Nhà thờ Thánh Peter tại Vatican đêm 31/12. Người đứng đầu Thiên Chúa giáo kêu gọi toàn nhân loại chung tay góp sức ngăn chặn chiến tranh, dối trá và bất công đã ngự trị thế giới trong năm 2017. Ảnh: AFP. Người dân tại thủ đô Paris đốt pháo sáng ăn mừng khoảnh khắc giao thừa. Ảnh: AFP. Biển người đổ về trung tâm thủ đô London trước thời khắc giao thừa. Đại tiệc pháo hoa sẽ được trình diễn tại Vòng xoay Bánh xe nước bên bờ sông Thames, thủ đô London với sự chứng kiến của khoảng 1 triệu người. Ảnh: AFP. Lễ ăn mừng năm mới đang được chuẩn bị trên Quảng trường Thời đại, New York. Bất chấp thời tiết giá rét đang hoành hành tại bờ Đông nước Mỹ với nhiệt độ trung bình khoảng - 12 độ C, khoảng 2 triệu người sẽ tham gia bữa tiệc sôi động nhất thế giới tại Quảng trường Thời đại. Ảnh: AFP.

