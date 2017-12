Top 10 điểm đón Giao thừa lý tưởng nhất nước Mỹ

New York đứng đầu trong danh sách những địa điểm đón Giao thừa lý nước nhất nước Mỹ. Thành phố này được xếp hạng cao về tiêu chí đồ ăn, các hoạt động vui chơi giải trí và an ninh,… Ảnh: Insider. Thành phố Orlando, bang Florida, đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách với tổng điểm đạt được là 76,47 điểm. Ảnh: Insider. Atlanta là thủ phủ và là thành phố đông dân nhất của tiểu bang Georgia. Ảnh: Insider. Thành phố Los Angeles của bang California cũng là một trong những địa điểm tuyệt vời đón năm mới 2018 ở nước Mỹ. Ảnh: Insider. Thành phố San Francisco ở bang California đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách và được đánh giá cao về đồ ăn cũng như hoạt động vui chơi giải trí. Ảnh: Insider. Thêm một thành phố của California là địa điểm đón Giao thừa lý tưởng, đó là San Diago. Ảnh: Insider. Thành phố Chicago của bang Illinois giành được tổng điểm 71,14, trong đó tiêu chí đồ ăn và giải trí được xếp hạng thứ 9. Ảnh: Insider. Một trong những địa điểm đón Giao thừa hàng đầu nước Mỹ không thể không kể đến thành phố Miami của Florida. Ảnh: Insider. Thủ đô Washington được đánh giá cao về độ an toàn, đồ ăn và giải trí. Ảnh: Insider. Thành phố Laredo của bang Texas được đánh giá là địa điểm an toàn nhất nước Mỹ để đón chào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ảnh: Insider. Mời độc giả xem video: Màn bắn pháo hoa mừng năm mới 2018 ở Auckland, New Zealand (Nguồn: Daily Mail)

