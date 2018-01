New York đón năm mới trong giá lạnh kỷ lục và an ninh chặt chẽ

Thành phố New York của Mỹ đón năm mới 2018 trong nhiệt độ khoảng -10 độ C, nhiệt độ kỷ lục từ năm 1962. Người dân, du khách và lực lượng cảnh sát được trang bị áo ấm cùng hàng loạt phụ kiện để đối phó với tuyết rơi dày. Khoảng 2 triệu người đã có mặt tại Quảng trường Thời đại từ chiều 31/12 (giờ địa phương) để chào đón khoảnh khắc giao thừa. Sau hai cuộc tấn công hồi tháng 10 và tháng 12/2017 ở Mỹ, lực lượng cảnh sát được bố trí dày đặc nhằm kiểm soát đám đông và đề phòng mọi tình huống bất ngờ. Bất chấp thời tiết giá rét, hàng nghìn người đổ về khu vực trung tâm thành phố từ rất sớm để chào đón năm 2018. Nhiều người chia sẻ họ cảm thấy an toàn hơn khi cảnh sát New York triển khai lực lượng một cách dày đặc trong ngày cuối cùng của năm. Ngoài chó nghiệp vụ, cảnh sát dựng rào chắn và đặt các xe tải chở cát ở nhiều tuyến phố trung tâm. Lực lượng an ninh triển khai hai vòng kiểm tra an ninh với mọi du khách ở Quảng trường Thời đại, nơi quả cầu pha lê truyền thống sẽ được thả xuống vào đúng khoảnh khắc giao thừa. Xe cảnh sát liên tục tuần tra tại các tuyến phố nhằm phát hiện mọi sự cố sớm nhất có thể. Dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ sẽ tiếp tục xuống thấp vào giữa đêm, khi năm mới chính thức gõ cửa thành phố. Tuy nhiên, hàng nghìn người vẫn tiếp tục ra đường và đổ về các tuyến phố trung tâm. Các quan chức y tế của thành phố khuyên mọi người giữ ấm toàn bộ cơ thể, đội mũ, choàng khăn và đeo khăn tay, đồng thời không nên uống rượu vì sẽ khiến cơ thể bị mất nhiệt nhanh chóng. Mọi người dân và du khách ra vào Quảng trường Thời đại đều được kiểm tra an ninh chặt chẽ. Các loại túi xách quá khổ cũng bị cấm ở khu vực này. Càng gần khoảnh khắc giao thừa, nhiệt độ càng có xu hướng xuống thấp. Người dân và cảnh sát co ro trong giá lạnh ở thành phố lớn nhất nước Mỹ. Quang cảnh ở Quảng trường Thời đại vào tối 31/12.

