Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tới Hà Nội

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm chính thức nước ta từ hôm nay 24 đến ngày 25-1, theo lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, góp phần vào quan hệ "Đối tác toàn diện" Việt Nam - Mỹ.

Chiều 24-1, sau khi xuống sân bay Nội Bài, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến thăm Cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA) tại Hà Nội.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đến trụ sở DPAA ở Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh/VTC

Hôm nay 25-1, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón người đồng cấp Mỹ tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis diễn ra như dự kiến dù chính phủ Mỹ đang đóng cửa do không có ngân sách "vì điều đó cần thiết cho an ninh quốc gia và mối quan hệ với nước ngoài", nhằm tăng cường hợp tác về quốc phòng. Tiếp xúc với các phóng viên tháp tùng, Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh người Mỹ mong muốn chứng kiến Thái Bình Dương mãi thanh bình, để tất cả quốc gia sử dụng đại dương này và sinh sống ở đây đều thịnh vượng. Giới quan sát nhận định Việt Nam là một đối tác quan trọng của Mỹ trong khu vực. Dự kiến, ở Việt Nam, ông Mattis sẽ bàn bạc vấn đề tự do đi lại ở Biển Đông, cùng những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis là lần đối thoại thứ ba giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước kể từ tháng 8-2017. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã có chuyến thăm Mỹ từ ngày 7 đến 10-8-2017. Lần gặp thứ hai là bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 11 vào tháng 10-2017 tại Philippines.

Trước đó, chiều ngày 23-1, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cùng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chứng kiến Lễ ký một bản ghi nhận ý định giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Cục Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng Việt Nam để bắt đầu tiến tình xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa.