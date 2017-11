Damascus tố Mỹ xâm phạm chủ quyền Syria

Theo hãng thông tấn Sputnik ngày 14/11, Bộ Ngoại giao Syria đáp trả lại tuyên bố của ông chủ Lầu Năm Góc James Mattis rằng sự hiện diện của các lực lượng Mỹ tại Syria đã được Liên Hợp Quốc chấp thuận bởi Washington đang chiến đấu chống lại phiến quân IS.



“Syria một lần nữa khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ hay các bất cứ nước nào khác tại Syria mà không được chính phủ Damascus cho phép là hành vi xâm phạm chủ quyền Syria và ngang nhiên vi phạm các quy định của Liên Hợp Quốc”, Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AP.

Trước đó, ngày 13/11, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis khẳng định việc Mỹ can thiệp quân sự vào Syria đã được Liên Hợp Quốc phê chuẩn và lực lượng Mỹ sẽ không rời khỏi quốc gia Trung Đông này cho tới khi đạt được mục tiêu của họ.

Được biết, liên quân chống khủng bố do Mỹ cầm đầu bao gồm 70 quốc gia đã thực hiện chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu IS ở khu vực Trung Đông. Trong đó, việc Mỹ can thiệp quân sự ở Iraq nhận được sự ủng hộ của chính quyền Baghdad. Tuy nhiên, chính phủ Syria phản đối sự hiện diện của Mỹ tại nước này.

