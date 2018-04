Ukraine tự nâng cấp tên S-300V1, liệu Nga có hoảng sợ?

Trang tin quân sự Defence-blog dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Kiev vừa lên nâng cấp tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300V1 (NATO định danh là SA-12 Gladiator/Giant) của nước này sau nhiều năm vắng bóng. Trong ảnh là một tổ hợp phòng không S-300V1 của Ukraine. Nguồn ảnh: defence-blog. Nguồn tin này cho biết, Ukraine đang xem xét khả năng nâng cấp tổ hợp S-300V1 duy nhất còn đủ khả năng hoạt động của nước này mà theo như kế hoạch là nhằm tăng cường khả năng chống tên lửa đạn đạo, vũ khí tấn công chiến thuật và phòng không tầm tầm trung của Ukraine. Nguồn ảnh: defence-blog. Thông tin này cũng được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak xác nhận, và ngoài tên lửa S-300V1 Ukraine còn nâng cấp thêm một số tổ hợp phòng không khác như Kub, Tor,... hầu hết trong số chúng đều có từ thời Liên Xô và từ lâu đã không được nâng cấp. Nguồn ảnh: defence-blog. "Trong cuộc họp chính thức, đã được quyết định về cách hiện đại hóa vũ khí với mục đích bảo vệ an toàn không phận trước các mối đe dọa từ bên ngoài," Bộ trưởng Poltorak tuyên bố. Nguồn ảnh: defence-blog. Dù thông tin nâng cấp được công khai nhưng Kiev không tiết lộ hệ thống S-300V1 sẽ được nâng cấp những gì. Tuy nhiên theo nguồn tin quân sự Ukraine trước đó tiết lộ, Kiev sẽ nâng cấp hệ thống dẫn đường và cải thiện tầm bắn cho S-300V1. Nguồn ảnh: photo.qip.ru. Mục đích của gói nâng cấp S-300V1 thì đã quá rõ ràng, tuy nhiên trước khi công bố quyết định này, giới quân sự Nga đã công khai chê bai S-300 của Ukraine, trong đó có cả bản S-300V1. Nguồn ảnh: Depo.ua. Nguồn tin này cho biết, tổ hợp S-300V1 của Ukraine so với Nga thì đã quá lỗi thời do đạn tên lửa tầm phóng ngắn, hệ dẫn đường, chỉ huy, điều khiển kém hiện đại so với các phiên bản S-300PMU1/2 thế hệ sau, chứ chưa nói đến S-400. Nguồn ảnh: Depo.ua. Dù không được đánh giá cao nhưng theo nhận định của các chuyên gia quân sự, S-300 của Ukraine vẫn là một hệ thống tên lửa phòng không di động mạnh, tiềm tàng khả năng nâng cấp sử dụng đạn tên lửa có tầm phóng xa hơn, còn phát huy được vai trò trong chiến tranh hiện đại. Nguồn ảnh: informer.od.ua. Theo thông tin được Ukraine công bố, biến thể nâng cấp của S-300V1 sẽ là tổ hợp phòng không tầm xa duy nhất được phát triển để cung cấp khả năng phòng không tiên tiến cho các chiến trường và khu vực phòng thủ chiến lược của nước này. Nguồn ảnh: vpk-news.ru. Thành phần chiến đấu của một tổ hợp S-300V1 thường bao gồm một chiếc xe chỉ huy, một radar giám sát toàn diện, một radar quét khu vực, lên tới 4 radar dẫn đường cho tên lửa có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu. S-300V1 có thể bắn hạ bất kỳ mục tiêu đường không nào khi lọt vào tầm bắn từ 25 đến 30.000 m Nguồn ảnh: informburo.kz. Mời độc giả xem video: Tổ hợp phòng không S-300PM của Nga luyện quân trong điều kiện băng giá. (nguồn RT)

