Ukraine sẽ mang T-84 đi "so găng" với xe tăng NATO trong 2018

Theo đó, Bộ Quốc phòng Ukraine đã quyết định sẽ gửi các xe tăng T-84 bản cải tiến tới tham gia cuộc đấu xe tăng thường niên do NATO tổ chức mang tên Strong Europe Tank Challenge 2018. Nguồn ảnh: Defence. Trong cuộc thi này, nhiều quốc gia với nhiều loại xe tăng khác nhau sẽ cùng tham dự nhiều nội dung thi đấu khác nhau để chọn ra kíp lái và mẫu xe tăng tốt nhất. Nguồn ảnh: Defence. Năm nay, cuộc thi sẽ được Mỹ và Đức đồng chủ trì tổ chúc. Nguồn ảnh: Army. Phiên bản xe tăng chủ lực chiến trường T-84 của Ukraine là bản cải tiến sâu của xe tăng T-80UD. So với T-80UD, T-84 được trang bị giáp phản ứng nổ nhiều lớp chủ động, hệ thống bắn được cải tiến và nhiều thay đổi khác trong việc nâng cấp các thiết bị điện tử. Nguồn ảnh: Army. Phía Ukraine cũng cho biết, hiện tại họ đang có 6 chiếc xe tăng T-84 đã được sửa chữa và nâng cấp mới hoàn toàn, sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc thi này nếu đủ điều kiện tham gia. Nguồn ảnh: Topwar. Ra đời từ năm 1999, xe tăng T-84 của Ukraine lần đầu tiên được trông thấy khi tham chiến ở Donbass, Ukraine. Loại xe tăng này có trọng lượng 46 tấn, dài 7 mét và có kíp lái 3 người. Nguồn ảnh: Quwa. Xe sử dụng một pháo nòng trơn cỡ 125 mm với khả năng nâng cao tối đa 13 độ và hạ thấp tối đa 6 độ. Ngoài khẩu pháo chính này, xe tăng T-84 còn được trang bị một súng máy 7,62 đồng trục và một khẩu 12,7 mm trên nóc tháp pháo. Nguồn ảnh: Times. Sử dụng động cơ có công suất lên tới 1200 sức ngựa, xe tăng T-84 do Ukraine sản xuất có thể đạt tới tốc độ 65 km/h. Nếu xét một cách công bằng, T-84 của Ukraine rõ ràng còn khỏe hơn và nhanh hơn cả T-90 của Nga. Nguồn ảnh: Snafu. Hiện tại, hai nước duy nhất trên thế giới đang có các xe tăng T-84 trong biên chế của mình bao gồm Ukraine và Thái Lan. Thái Lan đã đặt mua một loạt các xe tăng T-84 từ phía Kiev để bổ sung vào lực lượng thiết giáp của mình. Nguồn ảnh: Military. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khả năng tác chiến kinh hoàng của xe tăng T-84 Ukraine.

