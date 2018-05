Top 3 khẩu súng trường tấn công tốt nhất thế giới

1. AK-47 của Nga là một trong những mẫu súng trường tốt nhất thế giới, với hơn 100 triệu khẩu được sử dụng trên toàn cầu. AK-47 dường như là vũ khí không thể thiếu trong các cuộc chiến tranh hay xung đột. Ảnh: Reuters. Các chuyên gia quân sự đánh giá AK-47 là sản phẩm tốt nhất trong dòng súng AK. Ưu điểm của khẩu súng này là dễ lắp ráp và bảo trì, có thể tấn công mục tiêu nấp sau tường gạch. Ảnh: Reuters. Những khẩu súng thuộc dòng AK nổi tiếng về sức mạnh, độ bền và đáng tin cậy cũng như chi phí sản xuất thấp hơn so với các lại vũ khí hiện đại của phương Tây. Ảnh: Amazon.com. Quân đội Nga đang chờ dòng sản phẩm mới của AK là AK-12. Đây sẽ là vũ khí chủ lực của các binh sĩ trong những thập kỷ tới. Ảnh: Youtube. 2. HK 416 là mẫu súng trường tấn công do công ty Heckler & Koch của Đức thiết kế và phát triển. Súng được thiết kế dựa trên khẩu AR-15 và ban đầu được chế tạo như một sự cải tiến dựa trên khẩu M4 carbine. Ảnh: RBTH. Khi xuất hiện vào năm 2005, HK 416 ngay lập tức được các đơn vị đặc nhiệm trên toàn thế giới “chào đón”. Thậm chí, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ cũng đã sử dụng khẩu súng này trong chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan hồi năm 2011. Ảnh: Pinterest. HK416 có nhiều biến thể, trong đó HK416 C có chiều dài 690 mm và trọng lượng khoảng 2,95 kg. Ảnh: Wikipedia. HK416 sử dụng loại đạn 5,56 x 45 mm NATO, tốc độ bắn từ 700 - 900 viên/phút. Tầm bắn hiệu quả của HK416 nằm trong khoảng 300 mét với tầm bắn xa nhất là 400 mét. Ảnh: Quora.com. 3. FN SCAR là loại súng trường tấn công do công ty FN Herstal của Bỉ phát triển cho Bộ Chỉ huy các hoạt động đặc biệt của Mỹ (USSOCOM). Ảnh: Wikipedia. Loại súng này được phát triển sử dụng thiết kế dưới dạng khối để có thể dễ dàng tháo ráp chuyển đổi qua lại các loại đạn sử dụng. Súng có thể lắp ráp chuyển thành hai mẫu là SCAR-L sử dụng đạn 5,56×45mm NATO còn SCAR-H sử dụng đạn 7,62×51mm NATO. Ảnh: RBTH. SCAR sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén với hệ thống trích khí ngắn, khóa nòng xoay với 4 móc xếp theo hình chữ thập. Thân súng chia làm hai phần trên và dưới, được nối với nhau bằng các đinh ghim. Ảnh: Wikipedia. FN SCAR có hai biến thể chính là SCAR-L và SCAR-H. Trong đó, SCAR-L (ngắn) có trọng lượng 3,04 kg còn SCAR-H (dài) có trọng lượng 3,72 kg. FN SCAR có tốc độ bắn 625 viên/phút và tầm bắn hiệu quả trong phạm vi từ 300 mét đến 800 mét. Ảnh: Imgur. Mời độc giả xem thêm video về súng trường tấn công AK-12 (Nguồn: Youtube)

