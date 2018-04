Tổ hợp tên lửa "mạnh nhất" của Nga đã đến tay Trung Quốc

Theo thông tin mới nhất vừa được TASS đăng tải, các bộ phận đầu tiên của tổ hợp tên lửa S-400 hiện đã được Nga chuyển tới Trung Quốc theo đúng thời hạn ban đầu của hợp đồng giữa hai nước đề ra. Nguồn ảnh: Vlru. Thông tin của TASS cũng cho biết, một số bộ phận của tổ hợp tên lửa S-400 trong chuyến giao hàng lần này cũng đã bị lỗi do một tàu vận tải của Nga gặp phải bão, quá trình bổ sung lô hàng lỗi này dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè năm nay. Nguồn ảnh: Vlru. Từ cuối năm 2015, phía Nga đã xác nhận sẽ bán các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới với định danh S-400 cho phía Trung Quốc. Điều này đã biến Trung Quốc trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới sau Nga, Belarus và Algeria sở hữu thứ vũ khí chết người này. Nguồn ảnh: Vlru. S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không cấp chiến lược được thiết kế để có thể tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không bao gồm cả các tên lửa đạn đạo liên lục địa của đối phương ở phạm vi tối đa 400 km. Nguồn ảnh: Vlru. Tính năng hoạt động của S-400 được đánh giá là hiệu quả tốt hơn so với các hệ thống tên lửa phòng không chiến lược chủ lực tương đương của các nước châu Âu và Mỹ như Patriot hay SAM-P/T. Nguồn ảnh: Vlru. Khoảng cách phát hiện mục tiêu của S-400 vào khoảng 600km, trong khi đó tầm bắn của loại tên lửa này từ 200 tới 400 km. Cao độ yêu cầu của mục tiêu từ 5 mét tới 56 km tùy loại đạn và có thể tấn công đồng loạt tới 80 mục tiêu cùng lúc. Nguồn ảnh: Vlru. Theo các chuyên gia quân sự, S-400 hoàn toàn có khả năng "vít cổ" những loại phi cơ chiến đấu tối tân nhất của Mỹ hiện nay như F-22 Raptor hoặc B-2 hay thậm chí là tên lửa hành trình Tomahawk hiện đại nhất của Mỹ ngày nay. Nguồn ảnh: Vlru. Thậm chí, các máy bay chiến đấu F-35 cũng được đánh giá là sẽ "cực kỳ mong manh" trước lưới lửa của S-400. Nguồn ảnh: Vlru. Với việc Trung Quốc nhận được các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới S-400, kết hợp cùng với những tổ hợp tên lửa phòng không S-300 trước đó của Trung Quốc và khả năng tự sản xuất được đạn cho S-300, rõ ràng là vùng trời của Trung Hoa đã được "cửa đóng, then cài". Nguồn ảnh: Vlru. Trong tương lai, sau Trung Quốc sẽ đến lượt Thổ Nhĩ Kỳ nhận được các tổ hợp tên lửa S-400 hiện đại nhất thế giới này. Ấn Độ cũng vừa bày tỏ ý muốn được ký kết được hợp đồng nhận các tổ hợp tên lửa S-400 từ Nga càng sớm càng tốt và dự kiến trong tương lai sẽ còn cả Ả-rập Xê-út đặt mua các tổ hợp tên lửa này. Nguồn ảnh: RIA. Có tên mã NATO là SA-21 Growler, tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga hiện tại có giá khoảng 400 triệu USD cho mỗi một tiểu đoàn. Một tiểu đoàn tên lửa S-400 sẽ bao gồm 8 xe phóng, 112 tên lửa, các xe chỉ huy và xe hỗ trợ. Nguồn ảnh: RIA. Tổng cộng trên thế giới hiện tại đang có khoảng 350 tổ hợp tên lửa S-400 đã được đưa vào hoạt động, phần lớn trong số đó hoạt động tại Nga. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh bộ đội tên lửa của Nga thực hành tác chiến phòng không với loại tên lửa phòng không tốt nhất thế giới hiện tại.

