Tiêm kích mới của Nga có thể tác chiến ngoài không gian

Với những gì phía Nga tuyên bố, mẫu tiêm kích đánh chặn siêu âm tầm xa tương lai của nước này, MiG-41 sẽ có tầm tác chiến vượt xa mọi dòng chiến đấu cơ mà con người từng chế tạo. Tốc độ bay tối đa của nó có thể đạt tới 4500 km/h và hoàn toàn có khả năng đánh chặn cả vệ tinh đang bay trên quỹ đạo tầm thấp. Nguồn ảnh: Defence Analysis. Tuy nhiên Moscow cũng nhanh chóng chấn an rằng, MiG-41 chỉ là một sự nối tiếp của MiG-31 và nước này không có ý định sử dụng mẫu chiến đấu cơ mới để nhắm tới hay đe dọa bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Nguồn ảnh: Defence Analysis. Tổng công ty chế tạo hàng không Mikoyan nơi phát triển MiG-41 cho biết, MiG-41 sẽ sở hữu thiết kế hoàn toàn mới và không phải là một bản nâng cấp của MiG-31 vốn được phát triển từ thời Liên Xô. Nguồn ảnh: Defence Analysis. Điều đặc biệt đó là tiêm kích đánh chặn MiG-41 sẽ mang trong mình mọi ưu điểm tuyệt vời nhất của tiêm kích đánh chặn siêu âm MiG-31. MiG-31 là mẫu tiêm kích đánh chặn siêu âm tần xa đáng sợ nhất của Nga hiện tại, khi nó sở hữu tốc độ hành trình bay lên đến Mach 2.83 với trần bay 20.600 mét. Trọng lượng rỗng của chiếc chiến đấu cơ này vào khoảng 21,8 tấn và trọng lượng tối đa lên tới 46,2 tấn. Nguồn ảnh: The National Interest Về hệ thống vũ khí MiG-31 được trang bị một pháo chính 23 mm loại GSh với cơ số đạn lên tới 800 viên và tối đa khoảng 3 tấn vũ khí treo trên 8 giá treo dưới cánh và bụng máy bay. Với trần bay tối đa lên tới 20.000 mét, MiG-31 có thể được sử dụng để đánh chặn các mục tiêu ngoài không gian với tên lửa không đối không tầm xa R-33 có tấm bắn hơn 300km. Điển hình đánh chặn các vệ tinh do thám và trinh sát của đối phương. Nguồn ảnh: YouTube. Dự kiến, các nguyên mẫu hoàn thiện đầu tiên của các máy bay chiến đấu MiG-41 sẽ được hãng Mikoyan bàn giao cho phía Bộ quốc phòng Nga từ năm 2020. Còn phi đội MiG-31 của nước này sẽ dần bị loại biên từ năm 2028.

Với những gì phía Nga tuyên bố, mẫu tiêm kích đánh chặn siêu âm tầm xa tương lai của nước này, MiG-41 sẽ có tầm tác chiến vượt xa mọi dòng chiến đấu cơ mà con người từng chế tạo. Tốc độ bay tối đa của nó có thể đạt tới 4500 km/h và hoàn toàn có khả năng đánh chặn cả vệ tinh đang bay trên quỹ đạo tầm thấp. Nguồn ảnh: Defence Analysis. Tuy nhiên Moscow cũng nhanh chóng chấn an rằng, MiG-41 chỉ là một sự nối tiếp của MiG-31 và nước này không có ý định sử dụng mẫu chiến đấu cơ mới để nhắm tới hay đe dọa bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Nguồn ảnh: Defence Analysis. Tổng công ty chế tạo hàng không Mikoyan nơi phát triển MiG-41 cho biết, MiG-41 sẽ sở hữu thiết kế hoàn toàn mới và không phải là một bản nâng cấp của MiG-31 vốn được phát triển từ thời Liên Xô. Nguồn ảnh: Defence Analysis. Điều đặc biệt đó là tiêm kích đánh chặn MiG-41 sẽ mang trong mình mọi ưu điểm tuyệt vời nhất của tiêm kích đánh chặn siêu âm MiG-31. MiG-31 là mẫu tiêm kích đánh chặn siêu âm tần xa đáng sợ nhất của Nga hiện tại, khi nó sở hữu tốc độ hành trình bay lên đến Mach 2.83 với trần bay 20.600 mét. Trọng lượng rỗng của chiếc chiến đấu cơ này vào khoảng 21,8 tấn và trọng lượng tối đa lên tới 46,2 tấn. Nguồn ảnh: The National Interest Về hệ thống vũ khí MiG-31 được trang bị một pháo chính 23 mm loại GSh với cơ số đạn lên tới 800 viên và tối đa khoảng 3 tấn vũ khí treo trên 8 giá treo dưới cánh và bụng máy bay. Với trần bay tối đa lên tới 20.000 mét, MiG-31 có thể được sử dụng để đánh chặn các mục tiêu ngoài không gian với tên lửa không đối không tầm xa R-33 có tấm bắn hơn 300km. Điển hình đánh chặn các vệ tinh do thám và trinh sát của đối phương. Nguồn ảnh: YouTube. Dự kiến, các nguyên mẫu hoàn thiện đầu tiên của các máy bay chiến đấu MiG-41 sẽ được hãng Mikoyan bàn giao cho phía Bộ quốc phòng Nga từ năm 2020. Còn phi đội MiG-31 của nước này sẽ dần bị loại biên từ năm 2028.