Tận mắt xe bọc thép “khủng” lá chắn của bộ binh Serbia

Và một trong những mẫu xe bọc thép tốt nhất của Quân đội Serbia hiện nay chính là Lazar-3 do công ty quốc phòng Yugoimport của nước này thiết kế chế tạo và mới được đưa vào trang bị trong năm nay. Nguồn ảnh: Dimitrije Ostojic. Trong một đợt diễn tập mới đây của Quân đội Serbia tại Nikinci, Lazar-3 đã được triển khai để đánh giá năng lực chiến đấu của mẫu phương tiện bọc thép này mặc dù hiện tại Serbia chỉ có vỏn vẹn hơn 6 chiếc. Nguồn ảnh: Dimitrije Ostojic. Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Aleksandar Vulin và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Serbia Ljubiša Diković đã đến dự buổi diễn tập trên và cả hai quan chức này tỏ ra hài lòng với những gì Lazar-3 thể hiện được. Nguồn ảnh: Dimitrije Ostojic. Hiện tại Quân đội Serbia đang đặt mua số lượng lớn Lazar-3 từ Yugoimport cho mục đích thử nghiệm trước khi nó được đưa vào sản xuất hàng loạt, và trong năm 2018 sẽ có ít nhất 18 chiếc Lazar-3 sẽ được chuyển giao cho Quân đội Serbia. Nguồn ảnh: yugoimport.com. Lazar-3 là một trong bộ ba mẫu xe bọc thép thuộc dòng phương tiện bọc thép đa năng Lazar do Yugoimport phát triển dành cho Quân đội Serbia cũng như xuất khẩu, trước nó còn có các biến thể Lazar và Lazar-2, tuy nhiên Lazar-3 được đánh giá nổi bật nhất. Nguồn ảnh: yugoimport.com. Một trong những đặc điểm khiến Lazar-3 khác biệt so với các anh em của mình chính là việc nó được trang bị tổ hợp vũ khí tự động tích hợp pháo tự động 30mm có thiết kế khá giống tổ hợp tháp pháo tự động BPPU của Nga trang bị trên dòng xe bọc thép BTR-82A. Nguồn ảnh: Dimitrije Ostojic. Theo đó tổ hợp vũ khí này của Lazar-3 được trang bị một pháo chính tự động 30mm 2A42, một súng máy đồng trục 12.7mm Zastava M02 và một súng máy 7.62 mm Zastava M86, ngoài ra nó còn có một biến thể trang bị tên lửa chống tăng dẫn đường do Serbia phát triển. Nguồn ảnh: defence-blog. Về trọng lượng chiến đấu Lazar-3 nặng khoảng 2.8 tấn, dài gần 8 mét, cao 3 mét và bề ngang 2.3 mét, toàn bộ phần thân của Lazar-3 được bọc thép bảo vệ chống đạn tiêu chuẩn cấp 3 hoặc 4 Stanag 4569 theo chuẩn NATO. Khung gầm của xe cũng được thiết kế kháng mìn nhẹ. Nguồn ảnh: defence-blog. Lazar-3 được trang bị một động cơ Cummins ISM 500 có công suất 500 mã lực cho phép xe di chuyển với vận tốc tối đa hơn 100km/h với tầm hoạt động lên đến 800km. Động cơ xe được đặt ở phía trước để có thể bố trí cửa ra vào ở phía đuôi sau xe. Nguồn ảnh: defence-blog. Về khả năng tải quân, Lazar-3 có khả năng mang theo tối đa 9 binh sĩ cùng đầy đủ trang bị cùng kíp chiến đấu 3 người với một chỉ huy, một lái xe và một xạ thủ. Xung quanh thân xe cũng có bố trí lỗ châu mai cho phép binh sĩ chiến đấu ngay bên trong xe. Nguồn ảnh: defence-blog. Tổng thể lại có thể thấy so với các quốc gia trong khu vực các sản phẩm quốc phòng của Serbia khá nổi bật và Lazar-3 chính là ví dụ điển hình nếu không muốn nói nó có phần ngang ngửa với các nước Tây Âu. Dù vậy về thiết kế tổng thể chung Lazar-3 thực sự không mới và có phần lỗi thời nhưng với quy mô Quân đội Serbia mẫu phương tiện bọc thép này là lựa chọn không hề tồi. Nguồn ảnh: defence-blog. Mời độc giả xem video: Dàn vũ khí "khủng" công ty Yugoimport chế tạo cho Quân đội Serbia. (Nguồn Yugoimport )

