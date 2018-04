Syria giao tên lửa Tomahawk cho Nga, Mỹ “muối mặt”

Theo hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Syria cho biết, hai tên lửa hành trình trên vốn được Mỹ sử dụng trong chiến dịch không kích Syria trong hôm 13/4 nhưng may mắn là chúng không phát nổ và còn khá nguyên vẹn sau khi đâm xuống mặt đất. Nguồn ảnh: News CBS. Cũng theo nguồn tin này hai quả tên lửa trên đã được Syria chuyển sang Nga trong hôm 18/4 nhưng lại không tiết lộ hai tên lửa trên thuộc chủng loại nào cũng như vị trí Quân đội Syria thu hồi được hai quả tên lửa này. Nguồn ảnh: Seaforces.org. Chuyên gia quân sự người Nga Boris Rozhintrả lời phỏng vấn Sputnik cho rằng, việc Nga nắm trong tay một thiết kế hoàn chỉnh tên lửa hành trình của Mỹ sẽ giúp nước này đánh bại chúng trong tương lai. Nguồn ảnh: jcmcorp.com. "Các vũ khí đó thể tiết lộ một số giải pháp kỹ thuật mới mà người Mỹ sử dụng trong tên lửa của mình để vượt qua hệ thống phòng không, thiết lập mục tiêu giả và gây nhiễu. Theo đó, người ta có thể phát triển các biện pháp hiệu quả hơn để đối phó với loại vũ khí này", ông Boris Rozhin cho biết. Nguồn ảnh: Sputnik. Mặc dù Syria không công bố chủng loại tên lửa hành trình của Mỹ mà họ có được, nhưng nhiều khả năng mẫu tên lửa trên là Tomahawk bởi đây không phải là lần đầu tiên loại tên lửa này bị “bắt sống” trong lịch sử hoạt động của mình. Nguồn ảnh: Naval Today. Trong khi đó trường hợp này khó có thể xảy ra đối với AGM-158 JASSM-ER mẫu tên lửa thứ hai được Mỹ sử dụng trong chiến dịch không kích Syria gần đây. Dù vậy khả năng này vẫn có thể xảy ra. Nguồn ảnh: military.com. Cũng theo ông Boris, mặc dù tên lửa Tomahawk không phải là loại tên lửa mới nhưng nó đang được Mỹ nâng cấp, và nếu nắm được một mẫu Tomahawk cải tiến trong tay Quân đội Nga sẽ biết phải làm gì để ngăn ngừa mẫu tên lửa này trong tương lai. Nguồn ảnh: TheBlaze. Việc Syria “bắt” được tên lửa Mỹ nếu là thật có thể sẽ làm đảo lộn hoàn toàn chiến lược của Washington tại Syria khi họ dần mất đi những quân bài quan trọng nhất của mình, kể cả việc một chiến dịch không kích kéo dài. Nguồn ảnh: New York Post. Không những vậy, các công nghệ quân sự tiên tiến nhất cuả Mỹ trên Tomahawk hay JASSM-ER nếu được Nga giải mã thành công cũng sẽ khiến Mỹ mất đi khả năng thực hiện các cuộc tấn công chớp nhoáng bằng các loại vũ khí công nghệ cao. Nguồn ảnh: National Interest. Về phía Nga, khi có các tên lửa này trong tay họ sẽ không ngần ngại “lột sạch” tất cả những gì mà họ cần từ Tomahawk hay JASSM-ER, các công nghệ trên hai loại tên lửa này sẽ giúp Nga biết cách cải thiện năng lực tác chiến các hệ thống phòng không của nước này tại Syria cũng như tại Nga. Mặt khác nó còn giúp Nga biết được mình đang thiếu gì ở các mẫu tên lửa hành trình nội địa. Nguồn ảnh: Debka. Và việc Nga công khai các hình ảnh tên lửa hành trình Mỹ mà họ có được sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, đây sẽ là “cú tát” thực sự vào những tuyên bố cả Mỹ sau khi không kích kết thúc với những thắng lợi mà họ cho rằng mình đã đạt được. Nguồn ảnh: CNN.com. Liên quân do Mỹ đứng đầu cùng các nước đồng minh Anh và Pháp bắt đầu chiến dịch không kích Syria trong đêm 13/4 bằng 105 tên lửa hành trình , các tên lửa này tấn công ít nhất 10 mục tiêu chủ yếu tập trung ở Damascus và Homs. Nguồn ảnh: mercurynews.com. Sau một giờ không kích ác liệt, cả Mỹ và Syria đều tuyên bố mình chiến thắng. Trong đó Syria tuyên bố bắn hạ 71 trên 105 tên lửa được bắn ra. Còn phía liên quân lại tuyên bố tất cả các tên lửa được phóng ra đều tấn công chính xác mục tiêu. Nguồn ảnh: The National. Trong khi đó cuộc khẩu chiến giữa hai bên về kết quả không kích vẫn tiếp diễn với những tình tiết ngày càng gây cấn hơn trước, khi cuộc tấn công hóa học ở Douma, nguyên nhân khiến Mỹ không kích Syria đang dần lộ ra những bí mật bên trong mình. Nguồn ảnh: Standard Republic. Mời độc giả xem video: Liên quân Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria.(nguồn VTV)

