Pháp mang tàu ngầm Scorpene tới Malaysia sẵn sàng "đối đầu" với Trung Quốc

Theo đó t àu ngầm Scorpene lần này được Pháp mang tới DSA-2018 là phiên bản S-BR. Đây là phiên bản có độ giãn nước 2000 tấn, lớn hơn khoảng 30% so với phiên bản gốc chỉ có độ giãn nước 1565 tấn. Nguồn ảnh: Sina. Tàu ngầm Scorpene phiên bản S-BR được trang bị động cơ điện-diesel với công nghệ API cùng pin dung lượng cao, cho phép tàu có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ khi lặn (tương đương 37 km/h). Nguồn ảnh: Sina. Khi nổi, tàu có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 12 hải lý trên giờ, tương đương với khoảng 22 km/h. Ảnh: Mặt cắt khoang động cơ của tàu ngầm Scorpene phiên bản S-BR. Nguồn ảnh: Sina. So với phiên bản gốc, phiên bản S-BR dài hơn khoảng 15 mét và có chiều dài tổng cộng 75 mét. Tàu có khả năng hoạt động với tầm rộng tối đa 12.000 km khi nổi và 1000 km khi lặn. Nguồn ảnh: Sina. Việc Pháp mang tàu ngầm Scorpene đến DSA-2018 cho thấy tham vọng mở rộng thị trường vũ khí của Paris tại Đông Nam, vốn "nằm trong tay" Nga, Mỹ và Trung Quốc. Cận cảnh hệ thống máy phát điện, động cơ diesel, động cơ điện và pin năng lượng trong khoang máy của tàu ngầm Scorpene. Nguồn ảnh: Sina. Bên cạnh đó tàu ngầm lại là thứ vũ khí dành được sự quan tâm đặc biệt từ các nước ĐNÁ trong những năm trở lại gần đây, các công ty quốc phòng Pháp thấy rõ điều này. Trong ảnh là hệ thống chân vịt và các cánh lái dẫn động của tàu được đặt ở phía đuôi. Nguồn ảnh: Sina. Với biến thể S-BR Pháp đang cố gắng khiến tàu ngầm Scorpene trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các khách hàng khó tính trong khu vực, và DSA-2018 là bước khởi đầu không hề tồi. Được biết, tàu ngầm Scorpene của Pháp có khả năng hoạt động liên tục khoảng 70 ngày (kết hợp với động cơ AIP) kèm theo đó là khả năng lặn tối đa 350 mét. Nguồn ảnh: Sina. Tàu ngầm Scorpene được trang bị tổng cộng 6 ống phóng ngư lôi, toàn bộ các ống phóng này đều được đặt ở phía trước mũi tàu. Tàu có khả năng mang được tối đa 18 ngư lôi các loại. Ngoài ra, các ống phóng ngư lôi này cũng có thể triển khai cả tên lửa Exocet chống hạm hoặc thủy lôi. Nguồn ảnh: Sina. Đến với triển lãm quốc phòng lần này, Pháp cũng cho trưng bày một loạt các ngư lôi của mình. Nguồn ảnh: Sina. Nổi bật nhất trong đó la floaij ngư lôi MU90, đây là loại ngư lôi hạng nhẹ, chuyên chống tàu ngầm, có trọng lượng 304 kg, dài 2,85 mét và có đường kính 323mm. Loại ngư lôi này có khả năng hoạt động ở tầm bắn xa tới 23 km, sâu tối đa 1000 mét và có tốc độ lớn nhất là 50 hải lý (tương đương 93 km/h. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khả năng "bơi lội" của tàu ngầm Scorpene do Pháp sản xuất.

