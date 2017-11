Những vũ khí mật vụ Mỹ mang theo bảo vệ TT Trump

Trong mỗi chuyến công du nước ngoài, Tổng thống Donald Trump được bảo vệ chặt chẽ bởi các mật vụ. Trong đó, các mật vụ mặc vest, đeo kính đen thường đi sát Tổng thống Trump. Vũ khí họ mang theo chủ yếu là súng ngắn SIG Sauer P229. Ảnh: Hải An. SIG Sauer P229 là mẫu súng ngắn do Đức và Thụy Sĩ hợp tác chế tạo. Mẫu súng này được tối ưu cho lực lượng đặc nhiệm, mật vụ và các đơn vị hoạt động bí mật. Nhỏ gọn, dễ cất giấu, hỏa lực mạnh là những ưu điểm vượt trội để P229 được Mật vụ Mỹ lựa chọn sử dụng. Ảnh: Wikipedia. P229 có chiều dài 180 mm, dày 38 mm, cao 137 mm, trọng lượng 905 g. Súng dùng cỡ đạn 9x19 mm, cơ số đạn 10, 13 hoặc 15 viên, tầm bắn hiệu quả 50 m. Dưới nòng súng có đoạn ray picatinny nhỏ có thể lắp thêm đèn pin, hoặc con trỏ laser. Ảnh: SIG Sauer. Đội tấn công bí mật của Cơ quan Mật vụ (CAT) bảo vệ vòng thứ 2 được trang bị các vũ khí hạng nặng. Họ thường di chuyển trên những chiếc Suburban bọc thép ở giữa đoàn hộ tống. Đội CAT có nhiệm vụ chặn đứng cuộc tấn công tiềm tàng, bảo vệ cho xe chở quan chức sơ tán khỏi hiện trường. Ảnh: Hải An. Một thành viên đội CAT cầm trên tay khẩu shotgun AGM M-500 SWAT trong đoàn hộ tống Tổng thống Trump tại sân bay Đà Nẵng chuẩn bị bay ra Hà Nội. Ảnh: Hải An. Shotgun, còn gọi là súng bắn đạn ghém, loại vũ khí bắn ra viên đạn chứa nhiều đạn nhỏ cỡ hạt tiêu tỏa ra nhiều hướng khác nhau để tăng mật độ sát thương. Shotgun rất hiệu quả trong tác chiến cự ly gần chống lại đám đông nhưng không hiệu quả khi tác chiến tầm xa. Ảnh: Hải An. Mỗi thành viên Đội CAT thường mang theo 4 băng đạn súng trường, 3 băng đạn súng ngắn, 2 quả lựu đạn gây choáng M84, 5 viên đạn shotgun cùng nhiều phụ kiện khác. Họ được chuẩn bị để đối phó với mọi kịch bản xấu có thể xảy ra với ông chủ Nhà Trắng. Ảnh: Hải An. Một mật vụ bước xuống xe với khẩu súng trường tiến công HK416 cầm trên tay. Đây là vũ khí hạng nặng được sử dụng để áp chế hỏa lực của đối phương. Ảnh: Hải An. HK416 là loại súng trường tiến công do Tập đoàn Heckler & Koch, Đức chế tạo. Súng có ngoại hình khá giống M4 của Mỹ. Nó được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ tác chiến cự ly trung bình và gần. Thiết kế hiện đại, độ tin cậy cao, hỏa lực mạnh là những ưu điểm của HK416. Ảnh: Heckler & Koch. Ngoài ra, Đội CAT còn sử dụng súng trường tự động SR-16 do Công ty Vũ khí Knight (KAC) sản xuất. Súng dùng cỡ đạn 5,56x45 mm tiêu chuẩn NATO. SR-16 cũng có ngoại hình khá giống M16 A3. Ảnh: Defensionem. Súng tiểu liên FN P90 là một vũ khí ưa thích khác của Đội CAT. Thiết kế hiện đại, hỏa lực mạnh, P90 được đánh giá là một trong những súng tiểu liên tốt nhất thế giới. Ảnh: Pinterest. Đội CAT thường di chuyển trên những chiếc Chevrolet Suburban bọc thép mở cửa sổ và nắp capo để sẵn sàng cho mọi tình huống. Ảnh: Hải An.

