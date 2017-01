Ngỡ ngàng phiên bản xe tăng T-90M ít được biết tới

Thông tin về phiên bản xe tăng T-90M bắt đầu xuất hiện tại Nga từ năm 2015 sau khi thiết kế mô phỏng của nó được giới thiệu tại một triển lãm quân sự. Tuy nhiên sau đó với sự xuất hiện của T-90MS thì tên tuổi của T-90M dần bị lu mờ và chỉ được coi là một thiết kế phụ của T-90MS. Và nhận xét trên có thể đúng trước khi nguyên mẫu chính thức của T-90M xuất hiện. Nguồn ảnh: Wikimedia. Theo đó hình ảnh về biến thể nâng cấp mới nhất của T-90 xuất hiện trên một ấn phẩm lịch 2017 do Tập đoàn chế tạo máy Uralvagonzavod phát hành, thậm chí biến thể này còn được đặt tên là T-90M "Proryv-3". Trong ảnh là một chiếc T-90S một trong những biến thể nâng cấp thành công nhất của T-90A. Nguồn ảnh: Wikimedia. Câu hỏi được đặt ra là vì sao cho tới hiện tại Uralvagonzavod mới tung ra hình ảnh của T-90M sau khi đã có T-90MS (một biến thể T-90S dành cho thị trường xuất khẩu). Trong khi đó thiết kế giữa T-90M và T-90MS thực sự không có quá nhiều điểm khác biệt. Nguồn ảnh: Wikimedia. Trong ảnh chính là nguyên mẫu của xe tăng T-90M mới xuất hiện trong vài ngày gần đây. Nó có thiết kế tương tự như T-90MS với thiết kế tháp pháo tương tự và cũng được trang bị tổ hợp vũ khí tự động UDP T05BV-1. Tuy nhiên giữa chúng cũng có một số vài điểm khác biệt rõ rệt. Nguồn ảnh: defence.ru. Điểm đáng lưu ý nhất là việc xung quanh tháp pháo của T-90M được trang bị thêm giáp lồng bảo vệ ngoài lớp giáp phản ứng nổ Relikt. Ngoài ra hai bên sườn của nó cũng không được trang bị lớp giáp phức hợp mà thay vào đó là lớp giáp váy bằng su cứng như trên T-72B3 thậm chí nó còn được trang bị sẵn một khúc gỗ để giúp vượt qua các địa hình bùn lầy. Nguồn ảnh: blogspot.com Và với thiết kế như vậy có thể thấy rằng T-90M nhiều khả năng chính là tiền thân của của T-90MS. Nó được chế tạo thử nghiệm nhằm giúp các kỹ sư Uralvagonzavod có thể hoàn thiện hơn biến thể T-90 này. Nguồn ảnh: WordPress.com Còn về cấu hình vũ khí của T-90M nó cũng không có khác biệt mấy so với T-90MS khi được trang bị pháo chính 125mm 2A46M-5 với kíp chiến đấu ba người, hệ thống vũ khí bổ sung của nó gồm có tổ hợp vũ khí điều khiển từ xa UDP T05BV-1 trang bị súng máy 7.62mm và súng máy đồng trục 7.62mm. Nguồn ảnh: wallpapers.ws Hệ thống phòng vệ của T-90M cũng tương tự như T-90MS với giáp phản ứng nổ Relikt được bố trí xung quanh tháp pháo và phía trước thân xe, kết hợp với đó là hệ thống phòng vệ chủ động Shtora cải tiến với các cảm biến được bố trí xung quanh tháp pháo có thiết kế nhỏ gọn hơn so với Shtora-1 trên T-90A. Nguồn ảnh: defence-blog Trọng lượng của chiếc xe tăng này cũng tầm khoảng 50 tấn được trang bị động cơ diesel V-92S2F có công suất 1.130 mã lực, nó giúp T-90M có thể di chuyển với vận tốc lên đến 72km/h với tầm hoạt động hơn 500km. Trong ảnh là một chiếc T-90MS được Uralvagonzavod được giới thiệu tại triển lãm quốc phòng IDEX. Nguồn ảnh: Nordenergi.

