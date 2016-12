Nghi ngờ sức mạnh tên lửa phòng không KM-SAM Hàn Quốc

Theo Defence.ru đưa tin cho hay, từ năm 2017 Hàn Quốc sẽ bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa phòng không KM-SAM hay còn được gọi là Cheolmae-2 sau khi nó hoàn tất chương trình thử nghiệm trong năm nay. KM-SAM hứa hẹn sẽ giúp hoàn thiện hệ thống phòng vệ tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên. Nguồn ảnh: bastion-karpenko. Theo công bố của các quan chức quốc phòng Hàn Quốc, trong năm nay KM-SAM đã thực hiện ít nhất bảy lần phóng thử nghiệm mô phỏng các tình huống đánh chặn tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Tất cả các lần thử nghiệm đều đánh chặn chính xác mục tiêu. Trong ảnh là hệ thống radar quét mảng pha điện tử thụ động (PESA) được trang bị cho KM-SAM. Nguồn ảnh: rbase.new-factoria.ru Hiện tại, chính phủ Hàn Quốc đã phân bổ ít 4,1 triệu USD cho giai đoạn đầu của kế hoạch sản xuất KM-SAM và theo dự kiến đến năm 2018 Quân đội Hàn Quốc sẽ tiếp nhận các hệ thống phòng không KM-SAM đầu tiên. Tuy nhiên, KM-SAM chỉ là một hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp và chúng không thể thay thế cho hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 của Mỹ tại Hàn Quốc hiện tại. Nguồn ảnh: rbase.new-factoria.ru Đến năm 2023, Hàn Quốc có kế hoạch sẽ hoàn tất việc phát triển KL-SAM - biến thể tầm trung của KM-SAM với tầm bắn có thể lên đến 60km. Hiện tại KM-SAM có tầm bắn chỉ từ 20-40km và có thể bắn hạ các mục ở độ cao 15.000m. Dù vậy nó vẫn vượt trội hơn nhiều mẫu tên lửa phòng không khác có trong biên chế Quân đội Hàn Quốc hiện tại. Nguồn ảnh: rbase.new-factoria.ru Mặc dù các phương tiện truyền thông Hàn Quốc tuyên bố KM-SAM là do nước này tự chế tạo, tuy nhiên theo một vài nguồn tin nó là sản phẩm của sự hợp tác giữa Cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc (ADD) và công ty chế tạo tên lửa Almaz-Antey của Nga. Do đó chắc chắn sự hỗ trợ của Almaz-Antey trong việc phát triển KM-SAM sẽ không hề ít. Nguồn ảnh: rbase.new-factoria.ru Và không phải ngẫu nhiên mà KM-SAM bị đánh giá có thiết kế giống với tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung S-350E của Nga và cũng do Almaz-Antey phát triển, tuy nhiên khả năng tác chiến của S-350E hoàn toàn vượt trội so với KM-SAM. Trong ảnh hệ thống phóng di động của KM-SAM trong một đợt phóng thử nghiệm với cụm ống phóng mang theo 8 tên lửa đất đối không. Nguồn ảnh: The Mess Forums. Cận cảnh hệ thống phóng di động của KM-SAM, theo thiết kế hiện tại mỗi hệ thống tên lửa phòng KM-SAM được trang bị tới 6 hệ thống phóng di động và mỗi hệ thống có thể mang theo tới 48 tên lửa. Nguồn ảnh: YouTube. Hình ảnh tên lửa KM-SAM đánh chặn thành công một mục tiêu bay trong một đợt thử nghiệm gần đây. Đạn tên lửa của KM-SAM nặng chỉ 400kg và dài hơn 4m. Nguồn ảnh: defence-blog.

