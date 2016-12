Ngạc nhiên cảnh lính Mỹ dùng lựu pháo D-20 của Nga

Trong đợt tập trận chung mang tên Brave Warrior 2016 giữa Quân đội Mỹ và Hungary diễn ra tại vùng Veszprem, Hungary. Các binh sĩ thuộc Trung đoàn kỵ binh số 2 của Mỹ đã có cơ hội tham gia đợt diễn tập bắn đạn thật với lựu pháo D-20 152 mm do Liên Xô chế tạo đang được Hungary sử dụng. Đây là một trong những cách giúp các đợt tập trận của Mỹ tại Đông Âu trở nên thực tế hơn khi mục tiêu của họ nhắm tới là Nga. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Không chỉ được giới thiệu về lựu pháo D-20 cũng như cách vận hành nó, các binh sĩ Mỹ sẽ trực tiếp sử dụng khẩu lựu pháo nổi tiếng này dưới sự hỗ trợ của binh sĩ Hungary. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Hình ảnh bên trong trung tâm chỉ huy tác chiến thuộc tiểu đoàn pháo binh 101 của Hungary tổng hành dinh của đợt diễn tập bắn đạn thật hỗn hợp với D-20. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Binh sĩ Mỹ - Hungary chụp ảnh lưu niệm bên cạnh khẩu D-20 trước giờ khai hỏa. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Trong khi đó ở một vị trí khác một đơn vị trinh sát hỗn hợp Mỹ - Hungary đang xác định tọa mục tiêu cho khẩu đội pháo D-20 được đặt gần đó, và D-20 sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng đồng minh rút lui trước các đợt truy kích của kẻ thù. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Cận cảnh khẩu lựu pháo D-20 khi khai hỏa do một binh sĩ Mỹ trực tiếp vận hành. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Lựu pháo D-20 là một trong những mẫu pháo phổ biến nhất thế giới hiện nay được sử dụng rộng rãi trong quân đội nhiều nước trên thế giới trong đó có cả những nước Đông Âu như Hungary. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. D-20 cũng là một trong những mẫu lựu pháo thành công nhất của Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. Nó được phát triển từ cuối những năm 1940 và được đưa vào trang bị lần đầu tiên vào năm 1955. Để vận hành cỗ pháo nặng 5.7 tấn này cần tới kíp pháo thủ từ 8-10 binh sĩ với thời gian triển khai tối đa trong vòng 3 phút nếu trận địa pháo được chuẩn bị trước. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. D-20 có thể bắn nhiều loại đạn pháo 152mm khác nhau do Liên Xô phát triển hoặc các biến thể đạn pháo của các nước Đông Âu. Tầm bắn hiệu quả của nó là gần 18km và tối đa lên tới 24km (đạn tăng tầm) với tốc độ bắn ở điều kiện thông thường là 1 phát/phút. Nó sử dụng cơ chế bắn bán tự động với khoá nòng xoắn. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ.

Trong đợt tập trận chung mang tên Brave Warrior 2016 giữa Quân đội Mỹ và Hungary diễn ra tại vùng Veszprem, Hungary. Các binh sĩ thuộc Trung đoàn kỵ binh số 2 của Mỹ đã có cơ hội tham gia đợt diễn tập bắn đạn thật với lựu pháo D-20 152 mm do Liên Xô chế tạo đang được Hungary sử dụng. Đây là một trong những cách giúp các đợt tập trận của Mỹ tại Đông Âu trở nên thực tế hơn khi mục tiêu của họ nhắm tới là Nga. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Không chỉ được giới thiệu về lựu pháo D-20 cũng như cách vận hành nó, các binh sĩ Mỹ sẽ trực tiếp sử dụng khẩu lựu pháo nổi tiếng này dưới sự hỗ trợ của binh sĩ Hungary. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Hình ảnh bên trong trung tâm chỉ huy tác chiến thuộc tiểu đoàn pháo binh 101 của Hungary tổng hành dinh của đợt diễn tập bắn đạn thật hỗn hợp với D-20. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Binh sĩ Mỹ - Hungary chụp ảnh lưu niệm bên cạnh khẩu D-20 trước giờ khai hỏa. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Trong khi đó ở một vị trí khác một đơn vị trinh sát hỗn hợp Mỹ - Hungary đang xác định tọa mục tiêu cho khẩu đội pháo D-20 được đặt gần đó, và D-20 sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng đồng minh rút lui trước các đợt truy kích của kẻ thù. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Cận cảnh khẩu lựu pháo D-20 khi khai hỏa do một binh sĩ Mỹ trực tiếp vận hành. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. Lựu pháo D-20 là một trong những mẫu pháo phổ biến nhất thế giới hiện nay được sử dụng rộng rãi trong quân đội nhiều nước trên thế giới trong đó có cả những nước Đông Âu như Hungary. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. D-20 cũng là một trong những mẫu lựu pháo thành công nhất của Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. Nó được phát triển từ cuối những năm 1940 và được đưa vào trang bị lần đầu tiên vào năm 1955. Để vận hành cỗ pháo nặng 5.7 tấn này cần tới kíp pháo thủ từ 8-10 binh sĩ với thời gian triển khai tối đa trong vòng 3 phút nếu trận địa pháo được chuẩn bị trước. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ. D-20 có thể bắn nhiều loại đạn pháo 152mm khác nhau do Liên Xô phát triển hoặc các biến thể đạn pháo của các nước Đông Âu. Tầm bắn hiệu quả của nó là gần 18km và tối đa lên tới 24km (đạn tăng tầm) với tốc độ bắn ở điều kiện thông thường là 1 phát/phút. Nó sử dụng cơ chế bắn bán tự động với khoá nòng xoắn. Nguồn ảnh: Quân đội Mỹ.