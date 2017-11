Nga chơi sang biên chế cùng một lúc hẳn 8 chiếc Mi-28UB

Trong số 8 chiếc trực thăng tấn công Mi-28UB mà Nga mới nhận được, thì một vài chiếc trong số đó sẽ được chuyển tới Trung tâm Huấn luyện bay của Không quân Nga ở vùng Tver và những chiếc còn lại sẽ được biên chế cho các đơn vị không quân Nga phục vụ cho công tác huấn luyện . Nguồn ảnh: RT.com. Theo hãng thông tấn Tass đưa tin, những trực thăng Mi-28UB của Nga bắt đầu được sản xuất từ tháng 8 năm nay ở nhà máy Rostvertol, Nga. Nguồn ảnh: RT.com. Mặc dù vậy, các nguyên mẫu trực thăng tấn công Mi-28UB đầu tiên của Nga lại thực hiện các chuyến bay thử lần đầu tiên từ tháng 8/2013. Về cơ bản, Mi-28UB không có nhiều khác biệt quá lớn về mặt tính năng chiến đấu so với Mi-28N/NE. Nguồn ảnh: Cavok. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Mi-28UB và Mi-28N/NE đó là Mi-28UB có khả năng điều khiển từ cả hai vị trí ngồi của phi công, thay vì như trên mẫu Mi-28N/NE chỉ có phi công ngồi sau điều khiển được máy bay, phi công ngồi trước chỉ có thể điều khiển vũ khí. Nguồn ảnh: Aviation Forums. Sự khác biệt cơ bản nhất này lại có khả năng biến Mi-28UB thành một trực thăng huấn luyện khi huấn luyện viên có thể can thiệp vào quá trình điều khiển trực thăng của học viên từ phía sau. Nguồn ảnh: ARC Forums. So với trực thăng tấn công Apache AH-64D của Mỹ, các trực thăng tấn công Mi-28N và Mi-28UB của Nga có công suất động cơ lớn hơn hẳn với tổng công suất lên tới 4400 mã lực. Nguồn ảnh: Strategic. Điều này đồng nghĩa với việc tốc độ tối đa của Mi-28 sẽ cao hơn nhiều so với tốc độ tối đa trên chiếc trực thăng AH-64D của Mỹ. Cụ thể, trực thăng chiến đấu của Nga có thể bay với tốc độ tối đa lên tới 324 km/h so với 275 km/h trên trực thăng AH-64D. Nguồn ảnh: Thaimilitary. Mi-28N được trang bị một pháo tự động cỡ nòng 30 mm với 250 viên đạn và 4 giá treo dưới hai cánh cho phép nó mang theo nhiên liệu phụ, rocket phóng loạt, tên lửa chống tăng dẫn đường lẫn tên lửa đối không. Nguồn ảnh: Sputnik. Nga có thể sẽ mua tới 60 chiếc Mi-28UB cho tới năm 2020. Một khi được đưa vào biên chế, Mi-28UB được sử dụng song song với các mẫu Mi-28N/NE, Kamov Ka-52 và. Mi-35. Nguồn ảnh: Sputnik.

Trong số 8 chiếc trực thăng tấn công Mi-28UB mà Nga mới nhận được, thì một vài chiếc trong số đó sẽ được chuyển tới Trung tâm Huấn luyện bay của Không quân Nga ở vùng Tver và những chiếc còn lại sẽ được biên chế cho các đơn vị không quân Nga phục vụ cho công tác huấn luyện . Nguồn ảnh: RT.com. Theo hãng thông tấn Tass đưa tin, những trực thăng Mi-28UB của Nga bắt đầu được sản xuất từ tháng 8 năm nay ở nhà máy Rostvertol, Nga. Nguồn ảnh: RT.com. Mặc dù vậy, các nguyên mẫu trực thăng tấn công Mi-28UB đầu tiên của Nga lại thực hiện các chuyến bay thử lần đầu tiên từ tháng 8/2013. Về cơ bản, Mi-28UB không có nhiều khác biệt quá lớn về mặt tính năng chiến đấu so với Mi-28N/NE. Nguồn ảnh: Cavok. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Mi-28UB và Mi-28N/NE đó là Mi-28UB có khả năng điều khiển từ cả hai vị trí ngồi của phi công, thay vì như trên mẫu Mi-28N/NE chỉ có phi công ngồi sau điều khiển được máy bay, phi công ngồi trước chỉ có thể điều khiển vũ khí. Nguồn ảnh: Aviation Forums. Sự khác biệt cơ bản nhất này lại có khả năng biến Mi-28UB thành một trực thăng huấn luyện khi huấn luyện viên có thể can thiệp vào quá trình điều khiển trực thăng của học viên từ phía sau. Nguồn ảnh: ARC Forums. So với trực thăng tấn công Apache AH-64D của Mỹ, các trực thăng tấn công Mi-28N và Mi-28UB của Nga có công suất động cơ lớn hơn hẳn với tổng công suất lên tới 4400 mã lực. Nguồn ảnh: Strategic. Điều này đồng nghĩa với việc tốc độ tối đa của Mi-28 sẽ cao hơn nhiều so với tốc độ tối đa trên chiếc trực thăng AH-64D của Mỹ. Cụ thể, trực thăng chiến đấu của Nga có thể bay với tốc độ tối đa lên tới 324 km/h so với 275 km/h trên trực thăng AH-64D. Nguồn ảnh: Thaimilitary. Mi-28N được trang bị một pháo tự động cỡ nòng 30 mm với 250 viên đạn và 4 giá treo dưới hai cánh cho phép nó mang theo nhiên liệu phụ, rocket phóng loạt, tên lửa chống tăng dẫn đường lẫn tên lửa đối không. Nguồn ảnh: Sputnik. Nga có thể sẽ mua tới 60 chiếc Mi-28UB cho tới năm 2020. Một khi được đưa vào biên chế, Mi-28UB được sử dụng song song với các mẫu Mi-28N/NE, Kamov Ka-52 và. Mi-35. Nguồn ảnh: Sputnik.