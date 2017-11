Nga âm thầm chuyển 20 trực thăng đến Tajikistan ngay trong đêm

Theo Arms Expo đưa tin, Không quân Nga cho đã âm thầm chuyển 20 trực thăng quân sự các loại đến Tajikistan nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận chống khủng bố tại đây. Ảnh: Arms of Russian. Đây là một trong những đợt triển khai trực thăng ra nước ngoài rầm rộ nhất của Nga trong những năm gần đây. Đợt triển khai hùng hậu này là một phần trong cuộc tập trận chống khủng bố của các nước thuộc Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Ảnh: Arms of Russian. Các trực thăng được triển khai gồm, trực thăng bán vũ trang Mi-8AMTSh, và trực thăng tấn công Mi-24. Các trực thăng được vận chuyển bằng máy bay vận tải An-124-100. Ảnh: Arms of Russian. Các trực thăng được triển khai sẽ làm nhiệm vụ chuyên chở binh sĩ và chi viện hỏa lực đường không cho các cuộc đột kích vào vị trí của quân khủng bố trong suốt thời gian cuộc diễn tập trên diễn ra. Ảnh: Arms of Russian. Hình ảnh một trực thăng tấn công Mi-24 đang được đưa ra khỏi máy bay vận tải. Mi-24 là một trong những "sát thủ" chống tăng hàng đầu thế giới. Sức mạnh hỏa lực của trực thăng này từng khiến cho phiến quân Mujahideen ở Afghanistan khiếp vía. Ảnh: Arms of Russian. Trong khi đó Mi-8AMTSh là phiên bản vũ trang hạng nặng từ trực thăng vận tải Mi-8. Trực thăng này có thể mang theo tới 4 tấn vũ khí các loại ở giá treo hai bên cánh phụ. Ảnh: Arms of Russian. Cuộc tập trận chống khủng bố lần này được tổ chức ở khu vực với địa hình hoang mạc và đồi núi với sự tham gia của khoảng 5.000 binh sĩ. Cuộc tập trận được chỉ huy trực tiếp từ tổng hành dinh của CSTO. Ảnh: Arms of Russian. Bên cạnh các trực thăng, cuộc tập trận chống khủng bố còn có sự tham gia của các đơn vị đặc nhiệm CSTO, pháo binh và nhóm tấn công chính. Ảnh: Arms of Russian. Thời gian triển khai các trực thăng và địa điểm tập trận không được công bố. Điều đó dẫn đến nhiều đồn đoán về mục đích thực sự cuộc tập trận chống khủng bố lần này của CSTO mà đứng đầu là Nga. Ảnh: Arms of Russian. Năm 2017, Quân đội Nga đẩy mạnh hoạt động trên khắp thế giới với nhiều cuộc tập trận và triển khai lực lượng với quy mô chưa từng thấy trong nhiều năm. Ảnh: Arms of Russian. Mời độc giả xem video: Lực lượng vũ trang Nga diễn tập tác chiến chống khủng bố tại Tajikistan. (Nguồn Weapons In The World)

