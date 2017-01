Mỹ ưu ái phát triển phiên bản V-22 dành cho Nhật Bản

Theo hãng thông tấn Sputnik, liên doanh quốc phòng Bell-Boeing vừa được Bộ Quốc phòng Mỹ trao cho hợp đồng trị giá lên đến 138 triệu USD nhằm phát triển và thử nghiệm một biến thể mới của dòng máy bay vận tải V-22 Osprey dành riêng cho Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sputnik. Thông tin trên được cả phía Bell-Boeing lẫn Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra vào cuối tuần trước. Nếu hợp đồng trên được hoàn tất Nhật Bản sẽ là quốc gia đầu tiên sau Mỹ đưa vào trang bị V-22 thậm chí còn sở hữu cả một biến thể riêng. Nguồn ảnh: iho.hu. Dự kiến quá trình phát triển biến thể V-22 sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2019. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ Nhật Bản sẽ đưa vào trang bị chiếc V-22 đầu tiên trong năm 2020 sau khi được chính phủ Mỹ phê duyệt. Nguồn ảnh: Naples Herald. V-22 Osprey là mẫu máy bay vận tải quân sự đặc biệt của Quân đội Mỹ, nó vừa có thể cất hạ cánh như một máy bay lên thẳng vừa có thể bay tốc độ cao như một máy bay cánh bằng đi kèm với đó khả năng vận tải không hề thua kém các mẫu máy bay vận tải quân sự chuyên dụng. Nguồn ảnh: Airplane Pictures. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có lẽ đã không còn quá xa lạ với những chiếc máy bay V-22 của Mỹ vốn đóng tại nước này, thậm chí chúng còn được sử dụng thường xuyên trong các hoạt động quân sự chung giữa Nhật-Mỹ. Do đó kế hoạch trang bị V-22 của Tokyo về cơ bản sẽ không mấy quá khó khăn như một số quốc gia khác. Nguồn ảnh: spacebattles.com. Thiết kế cánh đặc biệt của V-22 giúp nó có thể cất và hạ cánh trên nhiều loại địa hình mà không cần đường băng bên cạnh đó chúng cũng có thể được gấp gọn lại nếu được triển khai trên tàu sân bay. Mà trong trường hợp này của Nhật Bản là trên các tàu sân bay trực thăng lớp Izumo. Nguồn ảnh: RP Defense. Một chiếc V-22 biến thể dành cho Lính thủy Đánh bộ Mỹ có thể chở theo 24 binh sĩ hoặc 9 tấn hàng hóa các loại. Trái tim của nó là hai động cơ АЕ1107С Liberty có công suất 6.150 mã lực mỗi chiếc, với tốc độ bay tối đa tới 510 km/h ở chế độ máy bay và 184 km/h ở chế độ trực thăng. Nguồn ảnh: The Japan Times. Giá của V-22 cũng không hề rẻ lên đến 72 triệu USD cho mỗi chiếc do đó Nhật Bản chỉ mới đặt hàng mua 5 chiếc từ Bell-Boeing nhằm đánh giá cụ thể dòng vận tải cơ này trong quá trình thử nghiệm trước khi trang bị số lượng lớn. Nguồn ảnh: South China Morning Post.

Theo hãng thông tấn Sputnik, liên doanh quốc phòng Bell-Boeing vừa được Bộ Quốc phòng Mỹ trao cho hợp đồng trị giá lên đến 138 triệu USD nhằm phát triển và thử nghiệm một biến thể mới của dòng máy bay vận tải V-22 Osprey dành riêng cho Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sputnik. Thông tin trên được cả phía Bell-Boeing lẫn Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra vào cuối tuần trước. Nếu hợp đồng trên được hoàn tất Nhật Bản sẽ là quốc gia đầu tiên sau Mỹ đưa vào trang bị V-22 thậm chí còn sở hữu cả một biến thể riêng. Nguồn ảnh: iho.hu. Dự kiến quá trình phát triển biến thể V-22 sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2019. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ Nhật Bản sẽ đưa vào trang bị chiếc V-22 đầu tiên trong năm 2020 sau khi được chính phủ Mỹ phê duyệt. Nguồn ảnh: Naples Herald. V-22 Osprey là mẫu máy bay vận tải quân sự đặc biệt của Quân đội Mỹ, nó vừa có thể cất hạ cánh như một máy bay lên thẳng vừa có thể bay tốc độ cao như một máy bay cánh bằng đi kèm với đó khả năng vận tải không hề thua kém các mẫu máy bay vận tải quân sự chuyên dụng. Nguồn ảnh: Airplane Pictures. Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có lẽ đã không còn quá xa lạ với những chiếc máy bay V-22 của Mỹ vốn đóng tại nước này, thậm chí chúng còn được sử dụng thường xuyên trong các hoạt động quân sự chung giữa Nhật-Mỹ. Do đó kế hoạch trang bị V-22 của Tokyo về cơ bản sẽ không mấy quá khó khăn như một số quốc gia khác. Nguồn ảnh: spacebattles.com. Thiết kế cánh đặc biệt của V-22 giúp nó có thể cất và hạ cánh trên nhiều loại địa hình mà không cần đường băng bên cạnh đó chúng cũng có thể được gấp gọn lại nếu được triển khai trên tàu sân bay. Mà trong trường hợp này của Nhật Bản là trên các tàu sân bay trực thăng lớp Izumo. Nguồn ảnh: RP Defense. Một chiếc V-22 biến thể dành cho Lính thủy Đánh bộ Mỹ có thể chở theo 24 binh sĩ hoặc 9 tấn hàng hóa các loại. Trái tim của nó là hai động cơ АЕ1107С Liberty có công suất 6.150 mã lực mỗi chiếc, với tốc độ bay tối đa tới 510 km/h ở chế độ máy bay và 184 km/h ở chế độ trực thăng. Nguồn ảnh: The Japan Times. Giá của V-22 cũng không hề rẻ lên đến 72 triệu USD cho mỗi chiếc do đó Nhật Bản chỉ mới đặt hàng mua 5 chiếc từ Bell-Boeing nhằm đánh giá cụ thể dòng vận tải cơ này trong quá trình thử nghiệm trước khi trang bị số lượng lớn. Nguồn ảnh: South China Morning Post.