Mục kích tiêm kích bom Su-24 Nga huấn luyện bay đầu năm

Quân khu trung tâm là một trong những phân khu quân sự lớn của Nga phụ trách đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Siberia. Đây là khu vực chiến lược mới của Nga có nhiệm vụ ngăn chặn những nguy cơ bất ổn từ Trung Á lan sang nước Nga. Ảnh: Weapon of Russian. Tiêm kích bom Su-24 chạy đà chuẩn bị cất cánh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, quá trình bay huấn luyện luôn được quân khu thực hiện đầy đủ. Ảnh: Weapon of Russian. Đài radar kiểm soát không lưu di động. Đây là cầu nối giữa máy bay và trạm chỉ huy trên mặt đất để dẫn đường và điều phối chiến thuật. Ảnh: Weapon of Russian. Su-24 là một trong những trụ cột cho sức mạnh tấn công mặt đất của Không quân Nga. Ảnh: Weapon of Russian. Su-24 lao vút lên bầu trời. Cường kích này có thể mang theo 8 tấn vũ khí trên 9 điểm treo hai bên cánh đem lại khả năng tấn công mạnh mẽ. Ảnh: Weapon of Russian. Máy bay vận tải An-12 hạ cánh sau khi hoàn thành đợt bay huấn luyện. Ảnh: Weapon of Russian. Máy bay vận tải An-140 hạ cánh trên sân đường băng. Đây là sản phẩm hợp tác sản xuất với Ukraine trước khi xảy ra sự kiện bán đảo Crimea. Ảnh: Weapon of Russian. Tiêm kích bom Su-24 với thiết kế cánh cụp-cánh xòe đem lại khả năng linh hoạt trong các phi vụ ném bom ở độ cao thấp. Ảnh: Weapon of Russian. Máy bay vận tải quân sự An-12 tuy đã qua nhiều năm sử dụng nhưng vẫn mạnh mẽ và bền bỉ. Nó được ví von là C-130 của Nga. Ảnh: Weapon of Russian. Tiêm kích đánh chặn hạng nặng MiG-31 bung dù hỗ trợ hạ cánh sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Weapon of Russian. Ngựa thồ Il-76 chạy đà chuẩn bị cất cánh. Đây là một trong những máy bay vận tải hàng không cấp chiến lược của Không quân Nga. Ảnh: Weapon of Russian. MiG-31 vẫn là tiêm kích đánh chặn nhanh nhất thế giới. Tốc độ cực nhanh, hỏa lực mạnh là một trong những điểm đáng sợ của chiến đấu cơ này. Ảnh: Weapon of Russian. Không chỉ có Su-24 hay MiG-21, căn cứ này của Quân khu Trung Tâm còn có những chiếc tiêm kích Su-30 luôn sẵn sàng tung cánh lên bầu trời chống lại mọi mục tiêu xâm phạm không phận nước Nga. Ảnh: Weapon of Russian. MiG-31, huyền thoại Chiến tranh Lạnh của Không quân Nga. Phương Tây từng hoảng loạn trước thông tin rò rỉ về sự phát triển của máy bay này. Ảnh: Weapon of Russian. Ánh mắt đầy niềm tin và hy vọng của phi công trong buồng lái tiêm kích đánh chặn MiG-31. Ảnh: Weapon of Russian. Mời độc giả xem video: Bộ đôi tiêm kích bom S-24 và tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga hiệp đồng tác chiến trên không. (Nguồn RT).

Quân khu trung tâm là một trong những phân khu quân sự lớn của Nga phụ trách đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Siberia. Đây là khu vực chiến lược mới của Nga có nhiệm vụ ngăn chặn những nguy cơ bất ổn từ Trung Á lan sang nước Nga. Ảnh: Weapon of Russian. Tiêm kích bom Su-24 chạy đà chuẩn bị cất cánh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, quá trình bay huấn luyện luôn được quân khu thực hiện đầy đủ. Ảnh: Weapon of Russian. Đài radar kiểm soát không lưu di động. Đây là cầu nối giữa máy bay và trạm chỉ huy trên mặt đất để dẫn đường và điều phối chiến thuật. Ảnh: Weapon of Russian. Su-24 là một trong những trụ cột cho sức mạnh tấn công mặt đất của Không quân Nga. Ảnh: Weapon of Russian. Su-24 lao vút lên bầu trời. Cường kích này có thể mang theo 8 tấn vũ khí trên 9 điểm treo hai bên cánh đem lại khả năng tấn công mạnh mẽ. Ảnh: Weapon of Russian. Máy bay vận tải An-12 hạ cánh sau khi hoàn thành đợt bay huấn luyện. Ảnh: Weapon of Russian. Máy bay vận tải An-140 hạ cánh trên sân đường băng. Đây là sản phẩm hợp tác sản xuất với Ukraine trước khi xảy ra sự kiện bán đảo Crimea. Ảnh: Weapon of Russian. Tiêm kích bom Su-24 với thiết kế cánh cụp-cánh xòe đem lại khả năng linh hoạt trong các phi vụ ném bom ở độ cao thấp. Ảnh: Weapon of Russian. Máy bay vận tải quân sự An-12 tuy đã qua nhiều năm sử dụng nhưng vẫn mạnh mẽ và bền bỉ. Nó được ví von là C-130 của Nga. Ảnh: Weapon of Russian. Tiêm kích đánh chặn hạng nặng MiG-31 bung dù hỗ trợ hạ cánh sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Weapon of Russian. Ngựa thồ Il-76 chạy đà chuẩn bị cất cánh. Đây là một trong những máy bay vận tải hàng không cấp chiến lược của Không quân Nga. Ảnh: Weapon of Russian. MiG-31 vẫn là tiêm kích đánh chặn nhanh nhất thế giới . Tốc độ cực nhanh, hỏa lực mạnh là một trong những điểm đáng sợ của chiến đấu cơ này. Ảnh: Weapon of Russian. Không chỉ có Su-24 hay MiG-21, căn cứ này của Quân khu Trung Tâm còn có những chiếc tiêm kích Su-30 luôn sẵn sàng tung cánh lên bầu trời chống lại mọi mục tiêu xâm phạm không phận nước Nga. Ảnh: Weapon of Russian. MiG-31, huyền thoại Chiến tranh Lạnh của Không quân Nga. Phương Tây từng hoảng loạn trước thông tin rò rỉ về sự phát triển của máy bay này. Ảnh: Weapon of Russian. Ánh mắt đầy niềm tin và hy vọng của phi công trong buồng lái tiêm kích đánh chặn MiG-31. Ảnh: Weapon of Russian. Mời độc giả xem video: Bộ đôi tiêm kích bom S-24 và tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga hiệp đồng tác chiến trên không. (Nguồn RT).