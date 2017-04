Lý do chẳng mấy ai mua máy bay chiến đấu L-159

Tạp chí Jane's đưa tin, hôm 31/3, hãng sản xuất máy bay Aero Vodochody (Cộng hòa Czech) đã ra mắt chiếc máy bay chiến đấu L-159 đầu tiên được sản xuất sau 13 năm dừng hoạt động. Việc sản xuất L-159 tại nhà máy của Aero Vodochody tại Prague bị chấm dứt vào hôm 2004 sau khi 72 chiếc L-159 được giao cho Không quân Cộng hòa Czech. Trong buổi lễ trang trọng ở Prague có sự góp mặt của Thủ tướng Czech Bohuslav Sobotka, CEO Giuseppe Giordio của Aero Vodochody cho biết, công ty này sẵn sàng khởi động lại dây chuyền sản xuất L-159. "Chúng tôi biết có một thị trường thích hợp và chúng tôi tin rằng L-159 là máy bay duy nhất hiện có trên thị trường đã chứng minh được rằng nó thực hiện hàng loạt nhiệm vụ chiến đấu khác nhau". Nguồn ảnh: Airlines.net Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề thương mại và công nghiệp Czech Jiri Havlicek thì hé lộ chút ít về khách hàng tiềm năng của L-159 - đó chính là Argentina. "Chúng tôi đang thảo luận với Argentina về khả năng cung cấp L-159 với hệ thống điện tử hàng không mới, trang bị động cơ William FJ-44 và khả năng sử dụng vũ khí hiện đại", vị này cho biết. Nguồn ảnh: Airlines.net Lý do để Czech lạc quan về việc khởi động lại dây chuyền sản xuất L-159, một phần cũng vì họ đã giành được hợp đồng cung cấp các máy bay L-159T1 cho Không quân Iraq sử dụng. Nguồn ảnh: Airlines.net Aero L-159 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ có thể làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu do công ty hàng không Aero Vodochody (Cộng hòa Czech) thiết kế sản xuất. Đơn giá một chiếc vào khoảng 15-17 triệu USD. Nguồn ảnh: Airlines.net Mặc dù được xếp vào mẫu máy bay chiến đấu thế hệ mới, ra đời từ những năm 1990, thế nhưng L-159 có hình dáng rất giống với mẫu phi cơ L-39 của những năm 1960. Chính vì không có nhiều điểm đột phá trong thiết kế mà đã khiến cho dòng phi cơ này gặp nhiều khó khăn trên thị trường xuất khẩu. Nó như là một chiếc máy bay "ruột mới, bình cũ". Nguồn ảnh: Airlines.net Trong vai trò huấn luyện phi công, L-159 không phải là quá xuất sắc so với Yak-130 (Nga) hay là M-346 của Italy. Các tuyên bố của giới lãnh đạo Aero Vodochody là hơi quá mức tâng bốc khi mà thực tế L-159 tới nay vẫn chưa chính tỏ được điều gì. Nhìn vào doanh số bán hàng sau hàng chục năm tung ra thị trường đã cho thấy rõ ràng điều này. Nguồn ảnh: Airlines.net L-159 có chiều dài 12,72m, sải cánh 9,54m, cao 4,87m, trọng lượng cất cánh tối đa 8 tấn. So với dòng L-39, L-159 được chế tạo với vật liệu có độ cứng cao ở khung thân, gia cố buồng lái với giáp gốm và vật liệu composite, mở rộng hơn phần mũi để chứa radar. Nguồn ảnh: Airlines.net L-159 được trang bị hệ thống radar tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng (đó có thể là mẫu radar Grifo-L của Italy hoặc loại khác từ Nga), hệ thống đạo hàng GPS, hệ thống radar báo động sớm Sky Guardian cùng mồi bẫy nhiệt.... Nguồn ảnh: Airlines.net Tải trọng vũ khí vừa phải, ở mức 2,34 tấn với 7 điểm treo trên cánh cho phép mang các loại vũ khí do châu Âu và Mỹ sản xuất. Ví dụ như, trong vai trò không đối không, L-159 mang được tên lửa AIM-9, IRIS-T hoặc AIM-132. Tuy nhiên, với tốc độ leo cao chỉ 62m/s, tốc độ bay cận âm, L-159 không thực sự dành cho các cuộc không chiến với máy bay phản lực thế hệ 4. Ngay cả với MiG-21, L-159 chắc cũng phải khá chất vật dù có radar tốt hơn. Nguồn ảnh: Airlines.net Trong vai trò không đối đất, nó có thể mang được bom đa công dụng Mk82/83 hoặc bom thông minh Paveway II. Nguồn ảnh: Airlines.net Chiến đấu cơ L-159 lắp một động cơ turbofan F124-GA-100 cho phép đạt tốc độ tối đa 936km/h ở trần bay thấp, đặc biệt có thể bay với tốc độ cực thấp 185km/h - thuận lợi cho nhiệm vụ không kích mục tiêu ở độ cao thấp, cực thấp, bán kính tác chiến 565km (nếu mang 2 bom mk82, 2 tên lửa AIM-9 và 2 thùng dầu phụ 500 L). Nguồn ảnh: Airlines.net

