Lộ diện máy bay JF-17 đầu tiên Trung Quốc chế cho Myanmar

Những hình ảnh mới xuất hiện trên một vài trang mạng xã hội của Trung Quốc dịp gần đây cho thấy một máy bay chiến đấu JF-17 mới cứng của nước này hiện đang được thực hiện chuyến bay thử nghiệm. Theo các thông tin được trang Janes đăng tải, rất có thể đây chính là chiếc đầu tiên trong lô hàng 16 chiếc JF-17 được Myanmar ký hợp đồng đặt mua của Trung Quốc từ năm 2015. Nguồn ảnh: Sina. Theo đó, hợp đồng 16 chiếc chiến đấu cơ đa năng JF-17 Trung Quốc được Myanmar đặt mua từ năm 2015 với giá trị của mỗi chiếc lên tới 16 triệu USD, toàn giá trị hợp đồng vào khoảng hơn 250 triệu USD. Nguồn ảnh: Sina. Chiến đấu cơ hạng nhẹ, đa năng JF-17 này là đứa con lai giữa Pakistan và Trung Quốc, được ra mắt từ năm 2003 và được chính thức đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2007 tại Trung Quốc và từ năm 2008 tại Pakistan. Nguồn ảnh: Sina. Được biết, phiên bản chiến đấu cơ JF-17 mà Myanmar đặt mua của Trung Quốc được gọi là JF-17 Block II. Phiên bản này được ra đời từ năm 2013, bắt đầu được thử nghiệm từ năm 2015. So với Block I, phiên bản Block II có thêm khả năng tiếp liệu trên không, kiểu dáng khí động học được cải thiện, hệ thống tác chiến điện tử được tăng cường. Nguồn ảnh: Sina. Ban đầu, giá thành của mỗi chiếc JF-17 Block II được định giá lên tới 25 triệu USD, tuy nhiên, hợp đồng mua các chiến đấu cơ này từ Trung Quốc của Myanmar lại chỉ tốn 16 triệu USD mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Sina. Là loại chién đấu cơ hạng nhẹ, JF-17 chỉ có phi hành đoàn một người, dài 14,93 mét, sải cánh 24,4 mét. Máy bay được trang bị một động cơ Klimov do Nga sản xuất hoặc 1 đông cơ WS-13 do Trung Quốc Nguồn ảnh: Sina. Cả hai loại động cơ trên đều giúp máy bay đạt được tốc độ tối đa Mach 1,6 tương đương với 1960 km/h. Trong lượng cất cánh tối đa của máy bay JF-17 là 12500 kg, tầm hoạt động tối đa 3400 km, trần bay 16920 m. Nguồn ảnh: Sina. JF-17 được trang bị tổng cộng 7 giá treo vũ khí với khả năng mang theo tối đa 3600 kg vũ khí hoặc nhiên liệu gắn ngoài. Ngoài ra máy bay còn được trang bị 1 pháo chính 2 nòng 23mm hoặc 1 pháo chính 30 mm. Nguồn ảnh: Sina.

