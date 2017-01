Kinh ngạc xe tăng T-55 Syria được Triều Tiên nâng cấp

Theo các trang mạng chuyên về tình hình Syria, dựa trên những gì thu thập được trên chiến trường nhiều khả năng đã có một số lượng lớn xe tăng T-55 của Quân đội Syria đã được nâng cấp trước khi xung đột nổ ra vào năm 2011. Đặc biệt, gói nâng cấp từ CHDCND Triều Tiên giúp những chiếc T-55 trở nên lợi hại hơn trên chiến trường sau hàng thập kỷ hoạt động. Nguồn ảnh: Within Syria. Một trong những điểm nhận biết rõ nhất về các xe tăng T-55 được Triều Tiên nâng cấp cho Syria chính là cụm thiết bị đo khoảng cách bằng laser được gắn ngay trên nòng pháo 100mm D-10T2S, nhiều khả năng nó cũng được trang bị thêm hệ thống điều khiển hỏa lực. Nguồn ảnh: Within Syria. Bổ sung này giúp kíp chiến đấu của T-55 tăng cường khả năng tác chiến trong nhiều điều kiện chiến trường khác nhau hay ít nhất giúp họ kịp thời phát hiện và phát hiện được mục tiêu trong khoảng cách an toàn. Nguồn ảnh: Within Syria. Gói nâng cấp trên bao gồm một thiết bị đo khoảng cách bằng laser có tầm hoạt động khoảng 4km đi kèm với đó là hệ thống cảm biến với áp kế, nhiệt kế và ẩm kế. Ảnh: Cận cảnh cụm thiết bị đo khoảng cách bằng laser trên xe tăng T-55 của Syria. Nguồn ảnh: Within Syria. Trước xung đột, Quân đội chính phủ Syria có trong biên chế dưới 2.000 chiếc T-55 với nhiều biến thể khác nhau gồm T-55MV/AM và T-55AMV, trong đó số T-55 được nâng cấp toàn diện chỉ chiếm con số khá ít chỉ khoảng vài trăm chiếc. Nguồn ảnh: Within Syria. Cận cảnh máy tính đường đạn của một chiếc T-55 được nâng cấp với hệ thống bảng điều khiển với ngôn ngữ Ả Rập cung cấp dữ liệu về tốc độ và hướng gió, loại đạn cần sử dụng, máy tính đường đạn lấy thông số dữ liệu từ thiết bị đo khoảng cách và quang trắc. Nguồn ảnh: Within Syria. Dữ liệu đầu ra được chuyền đến kính ngắm của pháo thủ hoàn toàn tự động, pháo thủ cũng có thể tự nhập dữ liệu trong trường hợp hệ thống cảm biến bị hỏng. Cụm thiết bị đo khoảng cách bằng laser cũng có thể được điều chỉnh để đảm bảo tia laser đi đến chính xác mục tiêu. Nguồn ảnh: Within Syria. Trong ảnh là một màn hình kỹ thuật số hiển thị các thông tin về dữ liệu môi trường và khoảng cách với mục tiêu được tích hợp trên biến thể nâng cấp của T-55 cho phép kíp xe kiểm soát và đồng bộ hóa cụm thiết bị đo khoảng cách. Nguồn ảnh: Within Syria. Theo đánh giá hiện tại mặc dù Triều Tiên không hỗ trợ Syria nâng cấp T-55 hoàn toàn nhưng đa phần các thiết bị điện tử đều do Bình Nhưỡng phát triển và được Syria cải tiến lại. Nhưng nhìn chung gói nâng cấp trên không giúp T-55 có thể đối đầu được với các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại, bên cạnh đó là mối đe dọa từ trên lửa chống tăng. Do đó nó chỉ có thể hoạt động như một phương tiện hỗ trợ hỏa lực trên chiến trường. Nguồn ảnh: Within Syria.

