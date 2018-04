Kinh ngạc sức mạnh chiếc xe tăng bền nhất châu Âu

Được thiết kế và sản xuất bởi hai hãng xe tải nổi tiếng của Italia đó là Iveco và Fiat, xe tăng chủ lực C1 Ariete được coi là mẫu xe tăng hiện đại nhất do Italia tự sản xuất từ trước tới nay. Nguồn ảnh: Tube. Mang đậm chất "xe tải", chiếc xe tăng này được coi là loại xe tăng có hệ thống khung gầm bền bậc nhất thế giới với khả năng hoạt động liên tục 16.000 km trước khi hết tuổi. Cần phải nhắc thêm, chiếc xe tăng này nặng tới 54 tấn chứ không "nhẹ nhàng" như nhiều loại xe tăng chủ lực chiến trường khác. Nguồn ảnh: Wiki. C1 Ariete được sản xuất chính thúc từ năm 1995 và ở trong biên chế của Quân đội Italia suốt từ thời gian đó tới nay. Chiếc xe tăng này có trọng lượng 54 tấn, dài 9,52 mét, rộng 3,61 mét và cao 2,45 mét. Xe có kíp lái 4 người, và không được trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Nguồn ảnh: Exportmag. Hệ thống giáp của chiếc xe tăng chủ lực của Italia này vẫn còn là điều bí mật. Về mặt hỏa lực, C1 Ariete chỉ được trang bị pháo nòng trơn cỡ nòng 120mm L44, khẩu pháo này có cơ số đạn là 42 viên với 15 viên trong tháp pháo và 27 viên trong thân xe. Nguồn ảnh: Wiki. Ngoài ra, xe cũng được trang bị một khẩu súng máy đồng trục loại MG 42/59 với cơ số đạn 2500 viên. Xe được trang bị động cơ do Fiat thiết kế với công suất tổng cộng 1270 mã lực tương đương với 29 sức ngựa/tấn. Nguồn ảnh: Military. Tốc độ tối đa mà xe tăng C1 Ariete có thể đạn được là 70 km/h trên đường tốt. Tầm hoạt động tối đa của chiếc xe tăng này là 600 km và có khả năng vượt địa hình được đánh giá là vượt trội dù nó khá nặng nề. Nguồn ảnh: Wiki. Hệ thống khung gầm của xe được thiết kế hoàn toàn bởi hãng Iveco - vốn nổi tiếng với khả năng thiết kế xe tải hạng nặng của mình. Trong khi đó hệ thống điều khiển hỏa lực và tháp pháo của xe tăng C1 Ariete lại được thiết kế bởi Oto Melara - tập đoàn quốc phòng chuyên sản xuất pháo hải quân nổi tiếng với độ chính xác cao của Italia. Nguồn ảnh: Unabm. Dưới bàn tay nhào nặn của OTO Melara, hệ thống kiểm soát mục tiêu và điều khiển hỏa lực của C1 Ariete có khả năng hoạt động tốt cả ngày lẫn đêm, kết hợp với hệ thống đo khoảng cách bằng lade và tính toán tham số ngoai cảnh như tốc độ gió, độ ẩm không khí và điều kiện thời tiết trong khu vực sẽ tự đưa ra những đường đạn chính xác nhất có thể. Nguồn ảnh: Armoi. Hệ thống kiểm soát mục tiêu của C1 Ariete cũng nổi tiếng với khả năng cung cấp trường quan sát cho xạ thủ với góc nhìn 360 độ bao quát xung quanh xe mà không cần phải thò đầu ra ngoài hay đổi vị trí. Điều này giúp khả năng phát hiện mục tiêu của xạ thủ tăng lên rõ rệt. Nguồn ảnh: Tube. Trong điều kiện tử nghiệm, mục tiêu có chiều rộng 2,3x2,3 mét cách xe 1500 mét vào giữa đêm tối đã bị C1 Ariete hạ gục chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Nguồn ảnh: Pinterest. Hiện tại, quân đội Italia đang có 200 xe tăng loại này. Dây chuyền sản xuất C1 Ariete đã dừng từ năm 2002 và Italia là quân đội duy nhất trên thế giới sở hữu loại xe tăng này. Nguồn ảnh: Wiki. Mời độc giả xem Video: So sánh xe tăng Leopard của Đức với Ariete của Italia, một sự giống nhau tới kỳ lạ.



