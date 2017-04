Kinh ngạc kho vũ khí cổ của phiến quân IS ở Syria

Một trong những vũ khí cổ nhất mà phiến quân IS có trong tay là tiểu liên MP-40. Đây là một trong những khẩu súng tiểu liên tốt nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai được sản xuất và sử dụng chủ yếu trong biên chế Quân đội Đức. Nguồn ảnh: Sina. Những khẩu súng MP-40 được sử dụng trên chiến trường Syria còn khá mới, báng gấp vẫn sử dụng được và vỏ kim loại vẫn gần như còn nguyên vẹn. Súng sử dụng cỡ đạn 9 x 19mm, đây là cỡ đạn súng lục tiêu chuẩn của NATO hiện nay nên cực kỳ phổ biến và dễ kiếm. Nguồn ảnh: Sina. Tổng cộng đã có 1,1 triệu khẩu MP-40 được sản xuất tại Đức trong suốt những năm tháng chiến tranh, khẩu súng lão làng này đã được sử dụng suốt từ Chiến tranh Thế giới thứ hai cho tới Chiến tranh Triều Tiên, Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh Libya và hiện tại là trong cuộc chiến ở Syria. Nguồn ảnh: Sina. Điều đó chứng tỏ, dù có tuổi đời khá cao nhưng những khẩu MP-40, một sản phẩm đỉnh cao của nền công nghiệp cơ khí Đức trong giai đoạn Chiến tranh Thế giới thứ hai vẫn không hề tỏ ra lỗi thời trước các "con cháu" của nó. Nguồn ảnh: Sina. Một loại súng khác cũng của Đức vẫn được sử dụng với số lượng lớn bởi lực lượng IS trên chiến trường Trung Đông chính là khẩu súng trường tấn công StG 44. Đây là một trong những khẩu súng trường tấn công đầu tiên trên thế giới và là mẫu súng trường đầu tiên trên thế giới được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn. Nguồn ảnh: Sina. Súng trường tấn công StG 44 sử dụng cỡ đạn 7,92 x 33 mm đặc trưng do Đức Quốc Xã phát triển trong chiến tranh thế giới thứ hai, tuy nhiên cỡ đạn này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay nên việc tiếp tế cho những khẩu súng cổ lỗ này không có gì quá khó khăn. Nguồn ảnh: Sina. Với ngoại hình "na ná" như khẩu Ạ-47, nhiều người đã lầm tưởng rằng khẩu StG 44 là nguyên mẫu cho khẩu AK-47 của Liên Xô sau này. Tuy nhiên nhận định đó hoàn toàn sai lầm, ngoài ngoại hình hơi giống nhau ra thì khẩu AK-47 và StG 44 khác nhau hoàn toàn về cơ cấu hoạt động và thiết kế ở phía bên trong khẩu súng. Nguồn ảnh: Sina. Có trọng lượng chỉ khoảng 2 tấn, khẩu lựu pháo leFH 18 được quân đội Đức nghiên cứu và phát triển từ những năm 1934 và nằm trong biên chế quân đội nước này đến tận những năm 1970. Ngoài Đức còn có Phần Lan và Trung Quốc có biên chế khẩu lựu pháo này trong quân đội của mình. Tuy nhiên không hiểu bằng một cách nào đó một vài khẩu leFH 18 đã xuất hiện trên chiến trường Syria và vẫn có thể hoạt động tốt. Nguồn ảnh: Sina. Khẩu leFH 18 được sử dụng ở chiến trường Syria có vẻ vẫn hoạt động tốt dù rất nhiều bộ phận phụ như tấm chắn và thậm chí là cả kính ngắm cũng đã biến mất. Đây là khẩu pháo có cỡ nòng 105 mm, pháo có trọng lượng khoảng 2 tấn và mỗi viên đạn của nó nặng khoảng 14 kg. Nguồn ảnh: Sina. Không chỉ có các loại vũ khí từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai mà cả khẩu thần công có niên đại từ thế kỷ 19 cũng được phiến quân IS tận dụng triệt để trong cuộc chiến của mình. Nguồn ảnh: QQ. Khẩu thần công này được phiến quân IS đặt lên trên thùng một chiếc xe tải để biến nó thành một khẩu "thần công tự hành". Mặc dù vậy, những khẩu thần công được sản xuất với cỡ nòng không có quy chuẩn, có lẽ phiến quân IS đã phải tự "chế" đạn cho khẩu thần công thì mới có thể sử dụng được chúng. Nguồn ảnh: QQ.

