Kinh hoàng: T-90S sẽ tiêu diệt được xe tăng cách 8km

Trong bối cảnh một cuộc xung đội tiềm tàng trên bộ với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp biên giới, Quân đội Ấn Độ đang xúc tiến chương trình nâng cấp hiện đại hóa tăng cường sức mạnh cho hàng nghìn chiếc xe tăng T-90S đang có mặt trong biên chế quân đội nước này. Nguồn ảnh: Indian Defence Analysis Hai hạng mục chính được tiết lộ trong kế hoạch nâng cấp các xe tăng T-90S là sẽ tăng cường hỏa lực và nâng cao khả năng cơ động. Nguồn ảnh: Armyrecognition Cụ thể hơn, theo mạng Firstpost, Quân đội Ấn Độ đang nỗ lực nghiên cứu để tích hợp tên lửa chống tăng thế hệ 3 cho xe tăng T-90S. Dường như hỏa lực hiện tại của T-90S New Delhi cho rằng là không đủ để dành chiến thắng trước các xe tăng Type 96B hay Type 99A của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Russia & India Report Hiện nay, xe tăng T-90S được trang bị tổ hợp tên lửa chống tăng 9M119 Refleks (NATO gọi là AT-11 Sniper) do Nga sản xuất. Tên lửa có tầm phóng từ 100m tới 4km, dẫn đường bằng laser, xuyên giáp thép đồng nhất sau ERA từ 700-900mm. Nguồn ảnh: Wikipedia 9M119 Refleks thực tế đã có sức mạnh rất lớn, tuy nhiên các nguồn tin quân sự Ấn Độ cho hay, nước này chưa yên tâm và đang lên kế hoạch phát triển mẫu tên lửa mới có sức xuyên thép 800-850mm sau gạch ERA và đặc biệt phải có tầm bắn tới 8km trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm, chống được mục tiêu tĩnh - động. Nguồn ảnh: World of Tanks Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ về mẫu tên lửa chống tăng mà Ấn Độ đang nghiên cứu phát triển. Không loại trừ khả năng, Ấn Độ có thể sẽ tìm tới Israel mua sản phẩm tên lửa chống tăng LAHAT có tầm phóng từ 6-8km, xuyên thép đồng nhất 800mm. Tuy nhiên, LAHAT sẽ cần cải tiến để tương thích với pháo 2A46M 125mm của T-90S. Nguồn ảnh: Bharat Rakshak Hoặc cũng có thể họ sẽ chọn phát triển một phiên bản phóng từ xe tăng trên cơ sở tổ hợp tên lửa chống tăng thế hệ 3 Nag có tầm bắn tới 8km. Nguồn ảnh: Wikipedia Thứ 2, về mặt động cơ, xe tăng T-90S dù đang sở hữu động cơ công suất tới 1.000 mã lực, nhưng Ấn Độ cho rằng chúng gặp rắc rối khi hoạt động ở độ cao lớn. Thực vậy, ngay cả khi ở địa hình bình thường như trong sự kiện Tank Biathlon 2017 mới diễn ra, hai chiếc T-90S của Ấn Độ đều hỏng động cơ buộc nước này bỏ cuộc cay đắng. Nguồn ảnh: Russian Military Forum Các nguồn tin cho hay, Ấn Độ đang nghiên cứu động cơ diesel mới có công suất 1.200-1.500 mã lực, hoạt động tốt ở địa hình sa mạc, độ cao lớn. Nguồn ảnh: Getty Images Quân đội Ấn Độ hiện sở hữu số lượng xe tăng T-90 lớn nhất thế giới, vượt trên cả Nga - quốc gia chế tạo T-90. Cụ thể, Quân đội Ấn Độ hiện có 1.250 chiếc xe tăng T-90S, ngoài ra nước này đang mua thêm 464 chiếc T-90MS. Nguồn ảnh: Indian Defence Analysis

