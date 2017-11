Kinh hoàng màn tra tấn vũ khí tốt nhất của bộ binh Mỹ

Là mẫu vũ khí tiêu chuẩn của bộ binh Mỹ suốt từ những năm 80 của thế kỷ trước cho tới nay súng máy hạng nhẹ M249 là cái tên không thể thiếu trong mọi cuộc chiến của lính Mỹ. M249 còn được đánh giá là mẫu vũ khí cung cấp sức mạnh hỏa lực hiệu quả nhất trên chiến trường. Nguồn ảnh: Truth. Có giá thành vào khoảng 4000 USD một khẩu, súng máy M249 có một đặc điểm cực kỳ nổi trội đó là nó có khả năng thay nòng nhanh. Điều này đồng nghĩa với việc, xạ thủ có thể thay nòng súng nóng bỏng vừa bắn hàng trăm phát đạn ra và lắp nòng mới vào, tiếp tục bắn với cường độ cao. Nguồn ảnh: CGtra. Sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm theo tiêu chuẩn NATO, khẩu súng máy M249 có khả năng bắn với tốc độ tối đa lên tới 800 viên một phút. Đây là khẩu súng máy cung cấp hỏa lực bao quát rất dày đặc, phù hợp với việc dùng để áp chế đối phương, tạo thời gian cho bộ binh tiến công. Nguồn ảnh: Military. Gia tốc đầu nòng của M249 lên tới 915 mét trên giây, tầm bắn hiệu quả của nó lên tới 800 mét và tầm bắn tối đa đạt 3600 mét. Đi kèm với độ hiệu quả cao là cân nặng lên tới 7,5 kg của nó và thậm chí có thể lên tới 10 kg khi được nạp đầy một hộp tiếp đạn cỡ 100 viên hoặc hơn. Nguồn ảnh: Guns. Do sử dụng băng đạn dạng dây, hộp tiếp đạn của súng máy hạng nhẹ M249 có thể kéo dài gần như vô tận. Mặc dù có khả năng thay nòng, tuy nhiên câu hỏi được đặt ra ở đây là với chỉ một nòng, sau bao nhiêu phát bắn thì M249 sẽ không còn khả năng hoạt động. Nguồn ảnh: Pinterest. Và cách dễ nhất để trả lời cho câu hỏi này đó là gắn một dây đạn hàng nghìn viên vào M249 sau đó bắn liên tục và đợi kết quả cuối cùng từ khẩu súng máy này. Nguồn ảnh: Youtube. Như trong hình ta có thể thấy chỉ sau khoảng 300 phát bắn liên tục, nòng súng M249 đã nóng dần lên nhưng chưa có dấu hiệu đỏ nòng, phần nhựa ở phía đầu ruồi của súng có dấu hiệu bị chảy ra còn bộ phận giảm thanh bắt đầu nóng rực, hỏng dần. Khi này, súng sẽ có tiếng bắn rất khác, báo hiệu cho xạ thủ biết nòng súng đã quá nóng. Nguồn ảnh: Youtube. Súng máy hạng nhẹ M249 tự xé toạc nòng giảm thanh sau khi nung nóng nòng giảm thanh lên hàng nghìn độ C. Nguồn ảnh: Youtube. Tiếp tục bắn, đạn bay ra khỏi đầu nòng khi này không còn đạt gia tốc như tiêu chuẩn ban đầu do nòng súng đã giãn nở ra vì quá nóng, không còn khiến viên đạn đạt được tốc độ đầu nòng như thiết kế. Bộ phận giảm thanh sau khi bị nóng chảy và bị đạn từ chính nòng súng bay ra xé toạc. Nguồn ảnh: Youtube. Mặc dù vậy, súng vẫn hoạt động tốt và bắn thêm được khoảng vài trăm viên đạn nữa trước khi nòng súng và ống trích khí chuyển màu đỏ rực. Khi này, bộ phận trích khí bắt đầu hoạt động không hiệu quả, súng liên tục bị kẹt đạn tuy nhiên vẫn tiếp tục hoạt động được. Nguồn ảnh: Youtube. Sau khoảng 700 viên đạn bắn liên tục, khẩu M249 chính thức bị kẹt đạn hoàn toàn, các bộ phận dẫn nhiệt từ nòng súng bắt đầu quá trình giãn nở không đồng đều, cơ cấu hoạt động của súng gần như bị phá hỏng hoàn toàn, nòng súng và ống trích khí khóa nòng đỏ rực, ốp lót tay bốc khói, không thể sử dụng được. Nguồn ảnh: Youtube. Như vậy ta có thể mẫu súng máy tiêu chuẩn của bộ binh Mỹ đã tỏ ra khá bền bỉ sau màn tra tấn đáng sợ vừa rồi, với giới hạn cuối cùng là sau hơn 700 phát bắn liên tục và dĩ nhiên điều này khó có thể diễn ra trong thực tế nhưng nó vẫn cho chúng ta thấy sức mạnh đáng kinh ngạc của M249 trong điều kiện hoạt động không tưởng. Nguồn ảnh: Wiki. Mời độc giả xem video: Súng máy chi viện hỏa lực M249 đáng sợ nhất của quân đội Mỹ (Nguồn Truyền hình Quốc phòng Việt Nam)

