Không chỉ làm AK, Kalashnikov còn làm cả xe bọc thép khủng

Bên cạnh các dòng súng bộ binh, hiện nay Tập đoàn Kalashnikov của mở rộng quy mô sản xuất của mình sang cả các dòng sản phẩm quốc khác như UAV, phương tiện chiến đấu mặt đất, tàu chiến và giờ đây là cả xe bọc thép chống bạo động . Nguồn ảnh: Kalashnikov. "The Shield" là mẫu xe bọc thép chống bạo động tiên tiến do Kalashnikov phát triển và được giới thiệu lần đầu tiên tại triển lãm Army-2017. Điểm khiến "The Shield" trở nên đặc biệt chính là việc nó được trang bị một tấm khiên bảo vệ cỡ lớn ngay phía trước xe với chiều dài tối đa có thể triển khai lên tới 12m và cao trên 4m.Nguồn ảnh: Kalashnikov. Với kiểu thiết kế trên tấm chắn của "The Shield" hoàn toàn có thể bảo vệ người đứng bên trong trước các tác nhân từ bên ngoài, điển hình như lực lượng cảnh sát chống bạo động trấn áp các phần tử quá khích. Khi không sử dụng, tấm chắn của "The Shield" có thể thu gọn lại, xếp vào thùng sau xe một cách dễ dàng. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Các ống thủy lực được sử dụng để triển khai và thu hồi lá chắn rất chắc chắn, có thể chịu được lực va đập nặng hàng tấn mà không hề hề hấn gì. Trong trường hợp đám đông người biểu tình bạo động sử dụng các phương tiện như xe tải, xe công nông húc vào tấm lá chắn này, nó vẫn có thể giữ vững được vị trí của mình. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Tấm là chắn có chiều cao khoảng 4,5 mét. Mặc dù có khả năng chặn đám đông rất tốt tuy nhiên tấm lá chắn này lại không thể ngăn chặn được hoàn toàn những vật thể như gạch đá, bom xăng,... mà đám đông ném qua. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Với việc được đặt cố định lên xe tải đặc chủng, những tấm rào chắn cơ động này có khả năng triển khai nhanh chỉ trong vài phút cũng như khi thu hồi. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Phía trên đỉnh tấm lá chắn thậm chí còn có một "chòi canh" được gia cố để lực lượng thi hành pháp luật quan sát động tĩnh của đám đông. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Trên tấm lá chắn cũng có thiết kế các lỗ vuông, có thể dùng cho lực lượng cảnh sát cơ động trong trường hợp họ muốn khai hỏa các loại súng phóng lựu hơi cay về phía đám đông. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Điểm yếu của loại phương tiện chống biểu tình này đó là người lính ở phía sau tấm lá chắn không thể quan sát được toàn cảnh xung quanh khu vực hoặc vị trí của đối tượng ở phía bên kia tấm lá chắn. Nguồn ảnh: Kalashnikov. Mẫu phương tiện tương tự cũng được sản xuất bởi nhiều nước trên thế giới với mục đích để ngăn chặn dòng người biểu tình hoặc kiểm soát đám đông ở mức hạn chế. Nguồn ảnh: DM. Đám đông biểu tình sẽ không có cách nào để vượt qua được những thiết bị chặn đường này. Có thể coi đây là một thiết bị ngăn chặn biểu tình cực kỳ đơn giản mà không gây sát thương cho cả đôi bên. Nguồn ảnh: IBT.





