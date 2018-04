Không cần Pantsir-S1, Việt Nam vẫn có thể bắn hạ tên lửa hành trình

Trong hầu hết các cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới, dù tập kích chiến lược hay chiến thuật đường không thì việc sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái luôn đóng vai trò then chốt. Tuy vậy, loại vũ khí công nghệ cao này thường có trần bay thấp và có tốc độ bay cận âm, đây chính là điểm yếu để các loại vũ khí phòng không tầm thấp như pháo phòng không khai thác đánh chặn. Nguồn ảnh: Quân khu 7. Tuy nhiên, các loại pháo phòng không có trong biên chế Quân đội ta như 37mm hay 57mm đều là xuống cấp và không đồng bộ sau nhiều thập kỷ sử dụng, bên cạnh đó khả năng phối hợp tác chiến của loại vũ khí này đối với các loại vũ khí công nghệ cao chưa thực sự hiệu quả. Để giải bài toán này, Quân chủng PK-KQ đã xây dựng các dự án nâng cấp cải tiến các loại vũ khí phòng không tầm thấp có trong biên chế trong đó nổi bật nhất vẫn là dự án cải tiến pháo 37mm. Nguồn ảnh: Quân khu 7. Theo đó, dựa trên các công nghệ và vật liệu sẵn có trong nước Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự đã tập trung nghiên cứu cải tiến hệ thống trinh sát, điều khiển hỏa lực tích hợp đem lại cho pháo 37mm những tính năng mới như phát hiện hiện mục tiêu ở cự ly 20km, trong điều kiện ngày đêm kể cả khi bị đối phương gây nhiễu điện tử, có khối thiết bị bám bắt quang điện tử đặt trên xe chỉ huy để phát hiện, theo dõi và bám bắt mục tiêu. Nguồn ảnh: QPVN. Bên cạnh đó, khẩu đội còn được trang bị hệ thống thông thoại TBDK-PH37 giúp truyền khẩu lệnh từ người chỉ huy đến pháo thủ ở tất cả các bệ pháo được chính xác hơn. Bản thân từng khẩu pháo 37mm cũng được tự động hóa hoàn toàn để có thể kết nối trực tiếp với xe chỉ huy trong tác chiến mà không cần người điều khiển trực tiếp. Nguồn ảnh: QPVN. Khi khẩu đội pháo kết nối lại thành một thể thống nhất người chỉ huy có thể trực tiếp ấn nút điểm hỏa cùng lúc với hai chế độ bắn bán tự động và tự động cho tất cả các khẩu pháo thuộc quyền tạo ra mật độ hỏa lực tin cậy. Nguồn ảnh: QPVN. Với gói nâng cấp cải tiến trên giờ đây pháo phòng không 37mm của Quân chủng PK-KQ đã hoàn toàn có thể tự tin đánh bại các loại vũ khí công nghệ cao như máy bay không người lái hay tên lửa hành trình, giảm bớt sự phụ thuộc vào các tổ hợp tên lửa phòng không có chi phí vận hành lớn. Nguồn ảnh: QPVN. Đối với tổ hợp khí tài trinh sát và điều khiển hỏa lực tích hợp cải tiến dành cho pháo phòng không 37mm, có các tính năng kỹ, chiến thuật và chất lượng tương đương với các sản phẩm cùng loại của những nước tiên tiến với giá thành chỉ bằng 30% nhập ngoại, tiết kiệm cho ngân sách hàng chục tỷ đồng trên một khẩu đội pháo. Nguồn ảnh: QPVN. Cận cảnh xe chỉ huy của khẩu đội pháo phòng không 37mm được trang bị khí tài trinh sát và điều khiển hỏa lực tích hợp cải tiến do Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự chế tạo. Nguồn ảnh: QPVN. Còn đây là khối thiết bị bám bắt quang điện tử cho phép pháo 37mm tác chiến đêm hiệu quả, đây có thể được xem là “mắt thần” của người chỉ huy toàn bộ khẩu đội pháo. Nguồn ảnh: QPVN. Bên trong xe chỉ huy cải tiến của khẩu đội pháo phòng không 37mm, hiện đại không kèm gì các tổ hợp tiên tiến phòng không tiên tiến. Dù còn nhiều hạn chế nhưng thiết kế này của tổ hợp khí tài này vẫn đang được Quân chủng PK-KQ cải tiến. Nguồn ảnh: QPVN. Tổ hợp khí tài này còn có những ưu điểm vượt trội do đã tính đến những yếu tố đặc thù của Việt Nam, cũng như giảm số lượng pháo thủ vận hành trong toàn khẩu đội. Trong ảnh là màn hình hiển thị thông số kỹ thuật của một đơn vị pháo phòng không 37mm kết nối với tổ hợp khí tài, ta có thể thấy có ít nhất 6 khẩu 37mm xuất hiện trong màn hình. Nguồn ảnh: QPVN. Đây là vị trí chỉ huy của khẩu đội pháo 37mm cải tiến, chỉ với một nút nhấn toàn bộ pháo trong khẩu đội sẽ đồng loạt khai hỏa theo sự điều khiển của trắc thủ. Nguồn ảnh: QPVN. Tầm bắn hiệu quả của pháo 37mm trên không lên đến 3000m, bắn tiêu diệt mục tiêu mặt đất lên đến 4000m và tầm bắn cao tối đa của đầu đạn lên đến 6700m, tốc độ bắn thực tế lên đến 100 viên đạn/phút. Nguồn ảnh: QPVN. Mặc dù tác chiến đường không đã có sự thay đổi căn bản và đặt ra yêu cầu rất cao, song với sức cơ động nhanh, hỏa lực mạnh và không ngừng được nâng cấp vai trò của pháo cao xạ trong lực lượng phòng không ba thứ quân vẫn hết sức quan trọng. Đây là loại vũ khí phòng không chủ yếu của quân đội ta, với nhiệm vụ tiêu diệt các phương tiện đột nhập, tiến công đường không bảo vệ các mục tiêu yếu địa và tham gia bảo vệ các lực lượng trong từng khu vực phòng thủ. Nguồn ảnh: QPVN. Mời độc giả xem video: Uy lực của pháo phòng không 37 ly Việt Nam sau khi cải tiến, nâng cấp. (nguồn QPVN)

