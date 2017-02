Khi tàu sân bay Mỹ biến thành...bể bơi khổng lồ

Với những thủy thủ trong lực lượng Hải quân Mỹ, được phục vụ trên tàu sân bay rõ ràng là một sự may mắn rất lớn vì ở đây ngoài việc được các tàu khu trục bảo vệ "đến tận răng" thì cũng là nơi có cực kỳ nhiều các "thú" ăn chơi giúp họ quên đi cảm giác chán chường khi phải xa nhà liên tục. Nguồn ảnh: BI. Với sàn tàu vốn dĩ có tác dụng như một chiếc đường băng cất-hạ cánh máy bay rộng khổng lồ, tàu sân bay thường là nơi diễn ra các buổi tiệc ngoài trời ngay trên sàn tàu với thịt nướng, bia và rất nhiều các môn thể thao ngoài trời khác kể cả golf và bóng chày cũng được chơi ngay trên tàu, tuy nhiên thú vị nhất vẫn là các môn thể thao dưới nước khi tàu đang ở giữa biển. Nguồn ảnh: BI. Nước ở giữa đại dương chắc chắn sạch sẽ và trong hơn nước ở các bãi biển ven bờ rất nhiều, thứ duy nhất các thủy thủ này thiếu có lẽ đó là một bãi cát dài và mịn. Nguồn ảnh: BI. Bù lại, họ có thể nhảy cầu ờ độ cao từ vài mét cho tới... vài chục mét nếu đủ bản lĩnh. Nguồn ảnh: BI. Tất cả các anh chàng này đều là thủy thủ nên chắc chắn họ đều biết bơi, thông thường khi các tàu sân bay Mỹ kết thúc nhiệm vụ và trên đường quay về cảng bảo dưỡng họ sẽ dành ra từ một tới vài ngày để neo lại cho các thủy thủ xả stress. Nguồn ảnh: BI. Trong hải trình của các tàu sân bay nói riêng cũng như tất cả mọi loại tàu viễn dương đều dự trữ một đến vài ngày trong hải trình để đề phòng trường hợp phải đi đường vòng tránh bão hoặc gặp sự cố trên biển nên khi đã vào gần bờ các thuyền trưởng thường hạ lệnh thả neo để "ăn chơi" cho hết lịch trình. Nguồn ảnh: BI. Chính vì vậy, tùy từng trường hợp mà các thủy thủ trên tàu sân bay sẽ có một cuộc ăn chơi "chác táng" kéo dài từ một vài ngày lên tới cả tuần lễ tùy theo mức độ tăng tốc vượt lịch trình dự kiến của họ. Nguồn ảnh: BI. Ngoài những tàu khu trục trực chiến liên tục, cũng có không ít các khu trục hạm khác tham gia vào cuộc vui này nhưng rõ ràng việc chơi bời ăn nhậu trên một boong tàu chi chít ống phóng tên lửa và ngư lôi sẽ không mấy thoải mái bằng một sàn tàu rộng mênh mông hay khoang chứa máy bay hàng vạn mét vuông trên tàu sân bay. Nguồn ảnh: BI. Có thể coi đây là một thú vui rất "đặc thù" của những thủy thủ Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Được làm việc ở nơi có mức độ an toàn cao ngang ngửa với Lầu Năm Góc khi có hàng chục khu trục hạm và tàu hộ vệ tên lửa bảo vệ xung quanh lại có thêm cơ hội được "hòa mình vào thiên nhiên" mỗi khi kết thúc nhiệm vụ, đây chính là công việc trong mơ của những thanh niên Mỹ với bản tính phưu lưu mạo hiểm bẩm sinh trong huyết quản. Nguồn ảnh: BI. Không có bãi cát trắng nhưng có cầu há mồm. Nguồn ảnh: BI. Đại tiệc bể bơi của các thủy thủ Mỹ. Nguồn ảnh: BI. An toàn trên hết, ngay cả khi ở dưới nước toàn các thủy thủ Hải quân thì trên bờ vẫn phải có người trông chừng. Nguồn ảnh: BI.

