"Hung thần” giúp Nga đánh bại IS tại Abu Kamal

Theo Sputnik, từ đầu tháng cho tới nay Không quân Nga đã ít nhất hai lần điều động các phi động máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-22M3 tấn công các mục tiêu của phiến quân IS tại Syria, mà cụ thể hơn là thành phố chiến lược Abu Kamal. Nguồn ảnh: Sputnik. Dựa trên báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các đợt không kích trên của máy bay Tu-22M3 là nhằm tiêu diệt khả năng chiến đấu của IS tại Abu Kamal với mục tiêu gồm các vị trí phòng thủ, nhân lực, các đơn vị cơ giới của chúng tại thành phố này. Nguồn ảnh: Airplane-Pictures. Các hoạt động không kích trên của Nga sẽ mở đường cho quân đội chính phủ Syria và đồng minh nhanh chóng tái chiếm thành phố biên giới cửa ngõ nối liền Syria-Iraq này, cũng như đánh đuổi IS ra khỏi thành trì cuối cùng của chúng tại miền trung Syria. Nguồn ảnh: Russia Planes. Tu-22M3 là một trong những dòng máy bay ném bom chiến lược tầm xa do Liên Xô chế tạo từ năm 1972 và hiện vẫn nằm trong biên chế Không quân Nga. Và kể từ khi Nga tham chiến tại Syria, dòng oanh tạc cơ này đã nhiều lần xuất kích tiêu diệt các mục tiêu khủng bố tại đây. Nguồn ảnh: Russia Planes. Trọng lượng rỗng của chiếc máy bay ném bom chiến lược này vào khoảng 58 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa vào khoảng 124 tấn. Tu-22M3 có khả năng bay với tốc độ tối đa Mach 1,88 tương đương với 2000 km/h và có tầm bay tối đa 6800 km. Nguồn ảnh: Russia Planes. Các máy bay Tu-22M3 của Nga có thể mang theo tới 24 tấn vũ khí các loại bao gồm tên lửa, bom và tên lửa hành trình các loại. Ngoài ra, máy bay còn được trang bị một pháo tự động 23 mm ở sau đuôi máy bay. Nguồn ảnh: Russia Planes. Mỗi chiếc Tu-22M3 có phi hành đoàn 4 người trong đó có một phi công, một phi công phụ, một hoa tiêu và một sĩ quan điều khiển vũ khí. Máy bay có thiết kế cánh cụp cánh xòe độc nhất vô nhị với khả năng xòe hết cỡ rộng 34,2 mét và cụp hết cỡ còn 23,3 mét. Nguồn ảnh: pukmedia. Hiện tại, Không quân Nga đang triển khai kế hoạch nâng cấp phi đội Tu-22M3 của nước này, chủ yếu xoay quanh việc thay đổi hệ thống trang thiết bị điện tử và mở rộng kho vũ khí của dòng máy bay ném bom chiến lược này. Nguồn ảnh: Nguồn ảnh: Russia Planes. Theo đó trong tương lai gần Tu-22M3 có thể triển khai thêm các dòng tên lửa tấn công chiến thuật tiên tiến của Không quân Nga có tầm bắn lên đến hàng nghìn kilometer, mà cụ thể là tên lửa hành trình Kh-32. Nguồn ảnh: Defens'Aero. Hình ảnh máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga tấn công các mục tiêu của IS tại Abu Kamal hôm 15/11. Nguồn ảnh: tvzvezda.ru. Các tên lửa hành trình Kh-32 có tầm hoạt động từ 600-1.000 km và có thể đạt tốc độ hành trình bay lên đến hơn Mach 4. Phạm vi tác chiến của nó sẽ cho phép Tu-22M3 triển khai vũ khí mà không phải di chuyển vào trong không phận thù địch nơi dày đặc các hệ thống phòng không. Nguồn ảnh: Russia Planes. Trong tương lai gan Tu-22M3 và Kh-32 sẽ là bộ đôi "song sát" mới của Không quân Nga, nhất là trong các nhiệm vụ không kích chiến thuật hoặc cả chiến lược khi cần thiết, bởi Kh-32 hoàn toàn có thể triển khai vũ khí hạt nếu Moscow muốn. Nguồn ảnh: Wars Online. Mời độc giả xem video: Phi đội Tu-22M3 Nga cất cánh không kích các mục tiêu IS tại Abu Kamal. (Nguồn RT)

