Hỗn loạn binh lính, vũ khí cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq

Là một trong những chiến trường hỗn loạn bậc nhất lịch sử chiến tranh thế kỷ 21, chiến trường Iraq mặc dù chỉ là một cuộc chiến mang quy mô khu vực, tuy nhiên chiến trường Trung Đông đang có tới hàng trăm phe phái cùng tham chiến. Tham gia cuộc chiến này còn có mặt cả những binh lính lính đã "ngoại ngũ tuần". Nguồn ảnh: Sina. Với địa hình trống trải, ít vật cản, chủ yếu là sa mạc, cây cối thấp và lưa thưa, tên lửa chống tăng chính là thứ vũ khí kinh hoàng bậc nhất trên chiến trường này. Nguồn ảnh: Sina. Nơi đây cũng là nơi xuất hiện nhiều loại vũ khí cổ lỗ sĩ, khẩu đại liên PKM trong ảnh vẫn được coi là một thứ vũ khí "hiện đại" trên chiến trường này khi phải so sánh với những khẩu súng tiểu liên từ thời... đại chiến thế giới thứ hai, không hiểu bằng cách nào vẫn tồn tại, được đưa đến và sử dụng bởi lực lượng phiến quân IS trên chiến trường này. Nguồn ảnh: Sina. Một chiếc xe tăng có vẻ như chiếc Type 59 của Trung Quôc. Không có bất cứ một quy chuẩn vũ khí nào trên chiến trường Trung Đông, bất cứ thứ gì có thể sử dụng để giết người cũng đều được mang ra trưng dụng trong cuộc chiến này, từ xe tăng Trung Quốc, xe tăng Liên Xô, xe tăng Mỹ, xe tăng Đức,... Nguồn ảnh: Sina. Địa hình trống trải cũng là một lợi thế cực kỳ lớn cho các lực lượng bắn tỉa. Thậm chí, những tay bắn tỉa trên chiến trường Trung Đông còn quay phim lại những pha hạ gục đối phương của mình, sau đó tổng hợp lại, đăng tải lên internet để "lấy số". Nguồn ảnh: Sina. Ngụy trang trên chiến trường Trung Đông cũng là một vấn đề khiến nhiều lực lượng quân sự chuyên nghiệp trên thế giới rất... ngứa mắt. Trên chiến trường này, binh lính có thể mặc quần áo thể thao, quấn khăn sặc sỡ trên đầu khi giao tranh mà không quan tâm đến việc vị trí của mình sẽ dễ dàng bị đối phương phát hiện ra. Nguồn ảnh: Sina. Với sự phát triển mạnh của internet, nhiều cuộc đấu súng của lực lượng phiến quân IS với các lực lượng quân chính phủ trên chiến trường này đã được ghi lại và đăng tải trọn vẹn lên internet dưới định dạng... độ nét cao. Thậm chí, những binh lính Iraq đã từng tường thuật trực tiếp cả một cuộc đấu súng với nhiều góc quay khác nhau lên internet chỉ bằng một vài chiếc điện thoại di động. Nguồn ảnh: Sina. Súng chống tăng RPG-7 cùng đầu đạn nổ hai lần PG-7VR trên chiến trường Trung Đông. Đây là loại vũ khí rất hiệu quả, có sức công phá cao và giá thành lại quá rẻ, được ưa chuộng bởi quân đội Iraq và cả lực lượng khủng bố IS trên chiến trường này. Nguồn ảnh: Sina. Súng máy, pháo phản lực hay súng phòng không gắn trên thùng xe tải cũng là một hình ảnh cực kỳ quen thuộc trên chiến trường Trung Đông, quân đội Iraq cũng không phải là ngoại lệ. Nguồn ảnh: Sina. Một đoàn quân xe bán tải được trang bị vũ khí hạng nặng sẽ cung cấp hỏa lực cực kỳ lớn cho các cuộc hành quân. Thên nữa, độ cơ động, tốc độ và tốn ít nhiên liệu cũng là ưu thế cho các loại phương tiện này khi chúng không đòi hỏi phải bảo dưỡng thường xuyên, có thể hoạt động nhiều ngày chỉ với một bình xăng dự phòng. Nguồn ảnh: Sina. Súng bắn tỉa cỡ 12,7 ly chống phương tiện cơ giới trên chiến trường Trugn Đông. Có lẽ trên chiến trường Iraq nói riêng và Trung Đông nói chung, chỉ có lực lượng bắn tỉa mới tuân thủ theo các nguyên tắc ngụy trang cơ bản nhất. Nguồn ảnh: Sina. Hàng dài xe máy xúc, máy ủi hành quân vào vị trí chiến đấu. Phần lớn những cuộc xung đột mất thời gian và sinh lực nhất trong cuộc chiến này sẽ diễn ra trong đô thị, các lực lượng tham chiến sẵn sàng huy động vũ khí hạng nặng, máy ủi, máy xúc để "san phẳng" cả thành phố khi giao tranh. Nguồn ảnh: Sina.

