Giải ngố: Tại sao băng đạn thường cong như quả chuối?

Không phải tự nhiên mà phần lớn các hộp tiếp đạn của súng trường tấn công ngày nay đều có thiết kế cong. Nguồn ảnh: Youtube. Tất cả là do cỡ đạn 7,62mm hoặc 5,56mm được lắp bên trong băng đạn. Hai cỡ đạn này có chu vi không đồng nhất giữa phần đầu và cuối dẫn tới việc khi xếp chúng thẳng hàng với nhau sẽ tạo thành hình cong cầu vồng. Nguồn ảnh: Youtube. Tuy nhiên điều này cũng khiến việc nạp đạn vào hộp tiếp đạn trở nên khó khăn hơn, khó khăn này chính là ý tưởng cho ra đời các loại công cụ nạp đạn. Nguồn ảnh: Youtube. Các loại công cụ này có thể sử dụng để nạp cho các loại đạn cỡ 5,56 và 7,62, xạ thủ có thể giảm tối đa thời gian nạp đạn vào hộp tiếp đạn bằng cách xếp đạn lên băng và đẩy. Nguồn ảnh: Youtube. Tuy nhiên, những hộp đạn ngắn có sức chứa 20 viên như hộp tiếp đạn 20 viên của súng AR-15 thì lại được thiết kế thẳng mặc dù sử dụng cỡ đạn tương đương. Nguồn ảnh: Youtube. Sở dĩ có thiết kế như vậy là do với số lượng đạn ít, độ cong của những viên đạn trong băng chưa đủ lớn đến mức người ta phải thiết kế hẳn hộp đạn cong mà chỉ cần đặt một tấm chắn cong dọc theo băng đạn để giữ đạn được cố định trong nòng. Cùng là băng đạn cho súng AR-15 nhưng nếu có sức chứa 30 viên, hộp tiếp đạn sẽ được thiết kế cong một cách đáng kể để tránh bị hóc đạn. Nguồn ảnh: Youtube. Tuy nhiên, không phải hộp tiếp đạn của bất cứ loại súng này cũng được thiết kế cong. Đặc biệt là các cỡ đạn súng ngắn và súng carbine. Nguồn ảnh: Youtube. Với các cỡ đạn súng ngắn, chu vi của viên đạn phần lớn là bằng nhau từ "đầu tới chân". Điều này dẫn tới việc khi xếp những viên đạn súng lục cạnh nhau, chúng vẫn có thể thẳng hàng một cách tuyệt đối. Nguồn ảnh: Youtube. Ở các loại đạn dành cho súng carbine cũng vậy, chính điều này đã khiến cho các băng đạn súng lục và súng carbine thường có thiết kế thẳng, vừa giúp xạ thủ dễ cất-rút hộp tiếp đạn ra khỏi bao xe, vừa có giá thành sản xuất thấp. Nguồn ảnh: Youtube. Do sử dụng cỡ đạn súng ngắn nên rất nhiều khẩu súng tiểu liên sử dụng hộp tiếp đạn. Nguồn ảnh: Youtube.

