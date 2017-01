Đắt khủng khiếp máy bay chiến đấu F-2 của Nhật Bản

Được giới thiệu từ năm 2000, máy bay chiến đấu F-2 đang phục vụ trong lực lượng phòng vệ Nhật Bản từ năm 2000. Đây là loại chiến đấu cơ đa năng được phát triển dựa trên loại F-16 Fighting Falcon của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Chiến đấu cơ F-2 có giá 108 triệu USD (thời giá 2004) - con số khủng khiếp với tiêm kích thế hệ 4 (để tiện so sánh, giá một chiếc Su-30 chỉ khoảng 60 triệu USD, Su-35 là 80 triệu USD). Hiện lực lượng phòng vệ Nhật Bản sở hữu tổng cộng 98 chiếc F-2 trong đó có 94 chiếc hoàn thiện và 4 chiếc phiên bản thử nghiệm từ giai đoạn phát triển. Nguồn ảnh: Sina. Chiến đấu cơ F-2 có tất cả 4 phiên bản bao gồm: Mẫu thử nghiệm một chỗ ngồi XF-2A; mẫu thử nghiệm hai chỗ ngồi XF-2B; mẫu chiến đấu một chỗ F-2A và mẫu huấn luyện hai chỗ F-2B. Nguồn ảnh: Sina. Về mặt thông số kỹ thuật của tiêm kích cơ đa năng F-2, đây là chiếc máy bay có phi hành đoàn 1 người, chiều dài 15,5 mét, sải cánh dài 11,3 mét, diện tích bề mặt cánh đạt 34,84 mét vuông, trọng lượng cất cánh tối đa đạt 22 tấn. Nguồn ảnh: Sina. Máy bay được trang bị 1 động cơ phản lực GE F110-129 do hãng General Electric của Mỹ sản xuất cho phép máy bay đạt vận tốc tối đa Mach 2.0, tầm hoạt động 4000 km, trần bay 18 km. Nguồn ảnh: Sina. Vũ khí trên chiếc F-2 bao gồm súng máy JM61A1 20mm kèm theo 8 tấn bom và tên lửa các loại. Chiếc F-2 có khả năng mang theo các loại bom đối đất, tên lửa không đối không, tên lửa đối đất tùy thuộc từng nhiệm vụ cụ thể. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù có giá đắt hơn gấp 4 lần, nhưng những chiếc F-2 lại chỉ có tính năng chiến đấu tương đương với F-16 của Mỹ và có ngoại hình cũng như kích cỡ giống hệt F-15. Tuy nhiên, việc Nhật Bản có thể nắm bắt được các công nghệ hiện đại được sử dụng trong việc sản xuất, tự chế tạo máy bay chiến đấu cho lực lượng phòng vệ của mình mới chính là mục đích của thương vụ hợp tác này. Nguồn ảnh: Sina. Đến năm 2004 do chi phí vận hành và sản xuất quá đắt đỏ nên số lượng F-2 xuất xưởng chỉ dừng lại ở con số 98 mặc dù trước đấy chính phủ Nhật đã phê duyệt kế hoạch sản xuất 130 chiếc. Hiện lực lượng phòng vệ Nhật Bản là lực lượng vũ trang duy nhất trên thế giới sở hữu chiến đấu cơ F-2. Nguồn ảnh: Sina.

