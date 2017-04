Chùm ảnh đặc biệt sinh nhật lực lượng phòng không Nga

Hơn 100 năm về trước vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng 4/1914, Quân đội Nga Hoàng đã tổ chức ra một lực lượng hoàn toàn mới lúc bấy giờ ở Nga mang tên lực lượng phòng không với nhiệm vụ chuyên biệt đó là tiêu diệt các máy bay chiến đấu của Đức và Áo trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Kể từ đó tới nay, hơn 100 năm đã trôi qua và lực lượng phòng không của Quân đội Nga Hoàng lúc đầu chỉ toàn súng trường, súng tiểu liên và pháo 37 ly thì nay đã được trang bị hàng loạt các loại tên lửa phòng không thuộc vào hàng "khủng" nhất thế giới. Từ năm 2015, dưới sự yêu cầu của Bộ trưởng Bộ quốc Phòng Nga, lực lượng Phòng không và Vũ trụ Nga đã sáp nhập vào với lực lượng Không quân Nga tạo thành một lực lượng mới có tên gọi Lực lượng Không quân và Vũ trụ Nga. Có khá nhiều lí do dẫn đến sự sáp nhập này, một trong những lí do lớn nhất trong đó là để cải thiện hiệu quả chiến đấu tốt hơn và tăng cường khả năng hậu cần cho các lực lượng này. Mặc dù vậy, ngày truyền thống của lực lượng phòng không Nga vẫn thường xuyên được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng tư hàng năm như thông lệ mà không bị thay đổi hoặc quên lãng. Sở dĩ lực lượng này phải chọn ngày kỷ niệm vào ngày chủ nhật thứ hai của tháng tư là do khi lực lượng này được thành lập vào năm 1914, phía Nga vẫn xử dụng loại lịch kiểu cũ, khác hoàn toàn so với dương lịch hiện tại. Để đảm bảo ngày kỷ niệm chính xác nhất so với lịch sử sau khi đổi sang sử dụng dương lịch, phía Nga đã chọn ngày thành lập theo thứ trong tuần chứ không phải theo ngày trong thàng như thông thường. Lực lượng phòng không Nga hiện được coi là một trong những lực lượng phòng không có trang thiết bị và trình độ xếp vào hạng nhất trên thế giới. Trong ảnh: Hệ thống tên lửa tầm gần Pantsir-S1 và pháo phòng không được trang bị cho các lực lượng phòng không Nga ở biên giới phía Tây của nước này, tiếp giáp với Đông Âu. Hệ thống dẫn đường của tên lửa S-300 triển khai vị trí trong một cuộc diễn tập. Hệ thống S-300 gồm nhiều xe, đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau và được bố trí cách xa nhau trong cùng một trận địa, đảm bảo nếu bị địch tấn công thì cũng không có thiệt hại quá nặng và lực lượng này vẫn có thể tiếp tục chiến đấu hiệu quả sau khi được bổ sung. Hệ thống tên lửa đất đối không Buk-2 trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Phát Xít Đức tại Quảng Trường Đỏ năm 2015. Đây là hệ thống phòng không tầm trung được Liên Xô phát triển từ những năm 1979, đến nay phía Nga vẫn còn tiếp tục sản xuất, sử dụng và xuất khẩu. Một người lính trong Lữ đoàn Phòng không số 4 đang ghi lại những thông tin tình báo lên bảng đồ tác chiến trong phòng chỉ huy tại khu vực Moscow. Phương pháp thủ công này hiện vẫn được phía Nga sử dụng dù đã có rất nhiều hệ thống máy tính với màn hình hiển thị cỡ lớn có thể thay thế hoàn toàn được những người lính "viết ngược" này. Tên lửa đất đối không Buk-M1 được phóng lên trong cuộc tập trận của các lực lượng phòng không phía Đông nước Nga tại địa phận tỉnh Buryatia, tiếp giáp với Mông Cổ. Tổ hợp tên lửa phòng không Tor-2M2U tập dượt cho buổi duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng năm 2016 tại Yekaterinburg. Lực lượng phòng không Nga phô diễn những khí tài hiện đại nhất của mình trong triển lãm vũ khí ARMY 2016. Từ xa tới gần: Hệ thống súng phòng không tự động ZSU Shilka; hệ thống tên lửa phòng không 9K35 Strela-10; hệ thống phòng không kết hợp Tunguska-M1; hệ thống tên lửa Tor-M2U và cuối cùng là Pantsir-S1.

