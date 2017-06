Choáng ngợp trong nhà máy sản xuất chiến đấu cơ F-35

Các chiến đấu cơ F-35 của Mỹ đang được lắp ráp hàng loạt tại nhà máy lắp ráp Fort Worth, cách sân bay Luke ở Arizona chỉ khoảng hai giờ bay. Dự kiến, tới tháng 11 năm nay 200 chiếc F-35 đầu tiên sẽ được hoàn thiện. Nguồn ảnh: sina. Các chiến đấu cơ thế hệ năm F-35 của Mỹ sau khi được lắp ráp hoàn thiện tại nhà máy Fort Worth sẽ được cho bay thẳng tới sân bay quân sự Luke ở Arizona để chuyển giao cho khách hàng. Nguồn ảnh: sina. Tính đến thời điểm hiện tại, Nhật Bản đang là khách hàng mua F-35 lớn nhất của Mỹ. Theo đúng như truyền thống từ xưa, phía Mỹ sẽ chuyển giao các máy bay F-35 kèm theo cả công nghệ chế tạo cho phía Nhật Bản mà cụ thể ở đây là hãng Mitsubishi để nước này có thể tự chủ trong việc sản xuất các chiến đấu cơ cho riêng mình. Nguồn ảnh: sina. Phần khung của chiếc F-35 đang chờ được lắp ráp động cơ và các thiết bị buồng lái. Do có kích thức khá nhỏ, nhà máy Fort Worth có thể lắp ráp cùng lúc tới 12 chiếc F-35 cùng lúc. Nguồn ảnh: sina. Phần động cơ của chiến đấu cơ F-35 đang được đưa vào vị trí lắp ráp. Nhà máy Fort Worth hiện đang lắp ráp những chiếc máy bay phản lực F-35A, với phiên bản F-35B, hệ thống động cơ và cấu tạo khung vỏ của máy bay sẽ khác khá nhiều so với F-35A nên chúng sẽ được lắp ráp ở một nhà máy chuyên lắp F-35B khác. Nguồn ảnh: sina. Do có kích thước quá lớn và đòi hỏi độ chính xác cao, tất cả các máy bay F-35A đang sản xuất tại Fort Worth đều phải trải qua quy trình kiểm tra ngặt nghèo sau khi hoàn thành quá trình lắp ráp. Bài kiểm tra cuối cùng chính là 2 giờ bay trên không từ nhà máy Fort Worth tới sân bay Luke ở Arizona. Nguồn ảnh: sina. Hàng loạt cac chiến đấu cơ F-35 đang được lắp ráp cùng lúc. F-35 là chiếc chiến đấu cơ thế hệ năm mới nhất và tai tiếng nhất của Mỹ tính tới thời điểm này. Toàn bộ quá trình nghiên cứu sản xuất F-35 đã tiêu tốn tới 10.000 tỷ USD tuy nhiên chiếc máy bay này lại không đạt được những kỳ vọng ban đầu và có nhiều yếu tố không bằng được với những chiến đấu cơ thế hệ 4++ và 5 trước đây của Mỹ. Nguồn ảnh: sina. Bằng chứng đó là các chiến đấu cơ F-35 luôn chịu lép vế hơn các máy bay... F-16 khi tham gia các bài không chiến thử nghiệm. Phía Không quân Mỹ còn khẳng định họ sẽ không sử dụng các máy bay F-35 trong lực lượng của mình vì so với các chiến đấu cơ thế hệ năm F-22 Raptor thì F-35 hoàn toàn thua kém hơn về mọi mặt dù được áp dụng toàn công nghệ mới hơn. Nguồn ảnh: sina.

