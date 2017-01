Chính thức lộ diện xe tăng bí ẩn Nga tặng cho Syria

Mạng SyriaL mới đây đăng tải hình ảnh lô xe tăng mới được tàu chiến Nga vận chuyển tới cảng Tartus bàn giao cho Quân đội Syria. Đáng tiếc, hình ảnh này không thể cho thấy rõ ràng rằng Nga đã giao loại xe tăng nào cho Syria. Chỉ biết rằng, dựa trên hình ảnh chụp đầu thân xe thì có thể tạm xác định nó thuộc loại T-55AM hoặc T-62M. Tuy nhiên, theo tờ Armyrecognition, Quân đội Syria đã nhận được các xe tăng chiến đấu chủ lực T-62M. Nguồn ảnh: SyriaL T-62M (Object 166M) là phiên bản hiện đại hóa sâu rộng trên cơ sở mẫu T-62, được ra mắt và đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1983. Đến nay, hầu hết dòng xe tăng T-62 nói chung trong Quân đội Nga đã không còn biên chế, chúng được giữ trong các kho tàng chờ ngày “nấu sắt vụn” hoặc là bán hay tặng các quốc gia đồng minh. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Các hạng mục nâng cấp xe tăng T-62M so với các thế hệ trước bao gồm việc tích hợp tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn đường laser Sheksna (NATO gọi là AT-12 Swinger), giáp bị động BDD, động cơ V-55U và hệ thống liên lạc R-173. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Vũ khí chủ lực của T-62M vẫn là pháo nòng trơn U-5TS 115mm với bọng hút khói ở 2/3 thân nòng, tốc độ bắn trung bình 4 phát/phút. Pháo được nâng cấp hệ thống ngắm bắn với hệ thống điều khiển hỏa lực Volna gồm thiết bị đo xa laser KTD-2 lắp trên thân súng chính; bổ sung máy tính đường đạn BV-62; hệ thống ổn định hai trục Meteor-M1, kính ngắm cho pháo thủ TShSM-41U... Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Quanh mặt trước tháp pháo được bổ sung module giáp tăng cường BDD có khả năng kháng chịu đạn nổ lõm chống tăng. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Cận cảnh nóc tháp pháo tăng T-62M, trên nóc được trang bị giá lắp đại liên hạng nặng 12,7mm hoặc 14,5mm. Kíp lái xe vẫn là 4 người gồm: lái xe, trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Trang bị giáp của xe tăng T-62 tốt hơn so với T-55, nhưng kém hơn so với T-72. Theo các tài liệu được công bố, mặt trước tháp pháo dày 242mm (chưa tính giáp BDD), 153mm sườn và 97mm ở sau đuôi tháp, 40mm trên đỉnh, 102mm nghiêng 60 độ trước thân xe (tương đương 204mm thép đặt đứng), 79mm sườn xe, 46mm đuôi xe và 20mm gầm xe. Nhìn chung lớp giáp này là khó có thể kháng cự được sức xuyên 800-900mm từ tên lửa TOW của phiến quân, còn nếu chúng sử dụng RPG-7 phiên bản đời đầu thì có khả năng chống lại được. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin T-62M nhận động cơ hiện đại hơn - động cơ diesel V55U công suất 620 mã lực cho phép đạt tốc độ hơn 50km/h, dự trữ hành trình với nhiên liệu phụ lên tới 450-500km. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Bên cạnh đó, Quân đội Syria cũng được nhận thêm số lượng nhỏ các xe chiến đấu bộ binh BMP-1 từ Nga. Loại vũ khí này thường được trang bị cho các sư đoàn, trung đoàn bộ binh cơ giới. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Thực tế thì Quân đội Syria trước đó cũng có trong biên chế đến hàng trăm chiếc BMP-1. Theo một số nguồn tin, ước tính số BMP-1 trong Quân đội Syria lên tới hơn 2.000 chiếc, trong khi phiên bản BMP-2 hiện đại hơn chỉ có 100 chiếc. Nguồn ảnh: Armyrecognition Tuy nhiên, trong mấy năm nội chiến khốc liệt, Quân đội Syria cũng chịu tổn hại lớn số xe BMP-1. Đó có lẽ là lý do mà Nga mới chuyển thêm BMP-1 cho Syria. Nguồn ảnh: Oryx Với lớp giáp thép chỉ dày 6-33mm, xe chiến đấu bộ binh BMP-1 không có khả năng kháng chịu các loại vũ khí chống tăng cá nhân như RPG-7 chứ chưa nói tới tên lửa xuyên giáp như TOW. Chịu tổn hại lớn, người Syria cũng nỗ lực tự "nâng cấp" giáp bảo vệ cho BMP-1, tuy nhiên không đồng đều và cũng khá lộn xộn. Ảnh: BMP-1 của Quân đội Syria cải tiến với lốp xe bọc hông. Nguồn ảnh: Oryx Một chiếc BMP-1 được nâng cấp bài bản với giáp lồng bao ngoài chống RPG cùng tấm giáp thép tăng cường. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh mà gói nâng cấp này không được ứng dụng rộng rãi. Nguồn ảnh: Oryx BMP-1 có thể chở được tiểu đội bộ binh 8 người cùng đầy đủ trang bị vũ khí. Dọc thân xe còn bố trí các lỗ châu mai để binh sĩ dùng tiểu liên AK hay trung liên tiêu diệt mục tiêu bên ngoài. Nguồn ảnh: Oryx Về hỏa lực, BMP-1 được trang bị pháo áp lực thấp nòng trơn trích khí ngắn bán tự động 73mm 2A28 Grom có tầm bắn hiệu quả chống mục tiêu thiết giáp ở cự ly 700m. Khẩu pháo này được coi là đủ để chống lại phiến quân vốn không có nhiều xe tăng, thiết giáp hạng nặng. Nguồn ảnh: Oryx Ngoài ra, trên gốc súng chính được trang bị bệ phóng tên lửa 9M14 Malyutka (AT-3) dẫn đường qua dây cho phép tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 500-3.000m. Nguồn ảnh: Oryx

Mạng SyriaL mới đây đăng tải hình ảnh lô xe tăng mới được tàu chiến Nga vận chuyển tới cảng Tartus bàn giao cho Quân đội Syria. Đáng tiếc, hình ảnh này không thể cho thấy rõ ràng rằng Nga đã giao loại xe tăng nào cho Syria. Chỉ biết rằng, dựa trên hình ảnh chụp đầu thân xe thì có thể tạm xác định nó thuộc loại T-55AM hoặc T-62M. Tuy nhiên, theo tờ Armyrecognition, Quân đội Syria đã nhận được các xe tăng chiến đấu chủ lực T-62M. Nguồn ảnh: SyriaL T-62M (Object 166M) là phiên bản hiện đại hóa sâu rộng trên cơ sở mẫu T-62, được ra mắt và đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1983. Đến nay, hầu hết dòng xe tăng T-62 nói chung trong Quân đội Nga đã không còn biên chế, chúng được giữ trong các kho tàng chờ ngày “nấu sắt vụn” hoặc là bán hay tặng các quốc gia đồng minh. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Các hạng mục nâng cấp xe tăng T-62M so với các thế hệ trước bao gồm việc tích hợp tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn đường laser Sheksna (NATO gọi là AT-12 Swinger), giáp bị động BDD, động cơ V-55U và hệ thống liên lạc R-173. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Vũ khí chủ lực của T-62M vẫn là pháo nòng trơn U-5TS 115mm với bọng hút khói ở 2/3 thân nòng, tốc độ bắn trung bình 4 phát/phút. Pháo được nâng cấp hệ thống ngắm bắn với hệ thống điều khiển hỏa lực Volna gồm thiết bị đo xa laser KTD-2 lắp trên thân súng chính; bổ sung máy tính đường đạn BV-62; hệ thống ổn định hai trục Meteor-M1, kính ngắm cho pháo thủ TShSM-41U... Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Quanh mặt trước tháp pháo được bổ sung module giáp tăng cường BDD có khả năng kháng chịu đạn nổ lõm chống tăng. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Cận cảnh nóc tháp pháo tăng T-62M, trên nóc được trang bị giá lắp đại liên hạng nặng 12,7mm hoặc 14,5mm. Kíp lái xe vẫn là 4 người gồm: lái xe, trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Trang bị giáp của xe tăng T-62 tốt hơn so với T-55, nhưng kém hơn so với T-72. Theo các tài liệu được công bố, mặt trước tháp pháo dày 242mm (chưa tính giáp BDD), 153mm sườn và 97mm ở sau đuôi tháp, 40mm trên đỉnh, 102mm nghiêng 60 độ trước thân xe (tương đương 204mm thép đặt đứng), 79mm sườn xe, 46mm đuôi xe và 20mm gầm xe. Nhìn chung lớp giáp này là khó có thể kháng cự được sức xuyên 800-900mm từ tên lửa TOW của phiến quân, còn nếu chúng sử dụng RPG-7 phiên bản đời đầu thì có khả năng chống lại được. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin T-62M nhận động cơ hiện đại hơn - động cơ diesel V55U công suất 620 mã lực cho phép đạt tốc độ hơn 50km/h, dự trữ hành trình với nhiên liệu phụ lên tới 450-500km. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Bên cạnh đó, Quân đội Syria cũng được nhận thêm số lượng nhỏ các xe chiến đấu bộ binh BMP-1 từ Nga. Loại vũ khí này thường được trang bị cho các sư đoàn, trung đoàn bộ binh cơ giới. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Thực tế thì Quân đội Syria trước đó cũng có trong biên chế đến hàng trăm chiếc BMP-1. Theo một số nguồn tin, ước tính số BMP-1 trong Quân đội Syria lên tới hơn 2.000 chiếc, trong khi phiên bản BMP-2 hiện đại hơn chỉ có 100 chiếc. Nguồn ảnh: Armyrecognition Tuy nhiên, trong mấy năm nội chiến khốc liệt, Quân đội Syria cũng chịu tổn hại lớn số xe BMP-1. Đó có lẽ là lý do mà Nga mới chuyển thêm BMP-1 cho Syria. Nguồn ảnh: Oryx Với lớp giáp thép chỉ dày 6-33mm, xe chiến đấu bộ binh BMP-1 không có khả năng kháng chịu các loại vũ khí chống tăng cá nhân như RPG-7 chứ chưa nói tới tên lửa xuyên giáp như TOW. Chịu tổn hại lớn, người Syria cũng nỗ lực tự "nâng cấp" giáp bảo vệ cho BMP-1, tuy nhiên không đồng đều và cũng khá lộn xộn. Ảnh: BMP-1 của Quân đội Syria cải tiến với lốp xe bọc hông. Nguồn ảnh: Oryx Một chiếc BMP-1 được nâng cấp bài bản với giáp lồng bao ngoài chống RPG cùng tấm giáp thép tăng cường. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh mà gói nâng cấp này không được ứng dụng rộng rãi. Nguồn ảnh: Oryx BMP-1 có thể chở được tiểu đội bộ binh 8 người cùng đầy đủ trang bị vũ khí. Dọc thân xe còn bố trí các lỗ châu mai để binh sĩ dùng tiểu liên AK hay trung liên tiêu diệt mục tiêu bên ngoài. Nguồn ảnh: Oryx Về hỏa lực, BMP-1 được trang bị pháo áp lực thấp nòng trơn trích khí ngắn bán tự động 73mm 2A28 Grom có tầm bắn hiệu quả chống mục tiêu thiết giáp ở cự ly 700m. Khẩu pháo này được coi là đủ để chống lại phiến quân vốn không có nhiều xe tăng, thiết giáp hạng nặng. Nguồn ảnh: Oryx Ngoài ra, trên gốc súng chính được trang bị bệ phóng tên lửa 9M14 Malyutka (AT-3) dẫn đường qua dây cho phép tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 500-3.000m. Nguồn ảnh: Oryx