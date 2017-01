Cận cảnh "taxi chiến trường" thế hệ mới nhất của Nhật Bản

Mẫu xe thiết giáp chở quân Type 96 bản cải tiến của Nhật Bản có khả năng chở tới 11 người bao gồm cả trưởng xe và lái xe. Xe có lớp giáp đủ để chống lại các loại vũ khí và mìn bộ binh thông thường. Nguồn ảnh: Modjp. Xe thiết giáp chở quân Type 96 đời cũ có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 100 km/h, vậy nên rất có thể chiếc Type 96 phiên bản cải tiến này sẽ có khả năng cơ động hơn hoặc ít nhất là tương đương so với phiên bản cũ.. Nguồn ảnh: Modjp. Tuy nhiên mẫu xe này cũng có một vài nhược điểm so với chiếc Type 96 phiên bản đầu. Đầu tiên là hệ thống trục giảm xóc của xe khá lộ liễu nhất là ở hai bánh phía trước, đây là bộ phận rất dễ bị tổn thương và nếu gẫy trục lò xo giảm xóc ở bánh trước rất có nguy cơ chiếc Type 96 bản cải tiến này sẽ nằm im một chỗ do mất khả năng di chuyển. Nguồn ảnh: Modjp. Thêm nữa, trọng tâm của xe quá cao kèm theo khối lượng nhẹ khiến nó dễ bị... lật khi vào cua ở tốc độ cao. Có hình dáng quá đồ sộ và độ nghiêng của lớp giáp trước rất thấp cùng với giáp thân hai bên hoàn toàn bằng phẳng khiến chiếc xe này dễ dàng bị hạ gục bởi các loại súng cối chống tăng cá nhân như RPG-7. Nguồn ảnh: Modjp. Hệ thống giảm xóc khá lộ liễu khi nhìn từ phía trước sẽ trở thành mục tiêu lộ liễu cho đối phương. Nguồn ảnh: Modjp. Giống với phần lớn các thiết giáp chở quân hiện đại khác, rất có khả năng chiếc xe bọc thép chở quân 96 cải tiến này sẽ được trang bị hệ thống dẫn động 8x8 cho phép xe di chuyển tốt trên những địa hình hiểm trở. Nguồn ảnh: Modjp. Phiên bản nâng cấp lần này dự kiến sẽ kéo dài hơn nữa thời gian sử dụng của những thiết giáp chở quân dòng Type 96. Dự kiến đến khoảng 2030 Nhật Bản sẽ thay thế toàn bộ số thiết giáp chở quân đời cũ của mình. Nguồn ảnh: Modjp.

