Cận cảnh những “bông hồng thép” chống IS ở Syria

Một nữ binh sĩ Syria chuẩn bị sẵn sàng trước trận đánh. Nguồn ảnh: Reuters. Nữ xạ thủ bắn tỉa Syria cùng đồng đội tập trung tiêu diệt các tay súng IS. Nguồn ảnh: Reuters. Nữ binh sĩ Syria dùng súng máy tấn công các mục tiêu IS. Nguồn ảnh: Reuters. Một nữ binh sĩ khác nạp đạn chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo...Nguồn ảnh: Reuters. ... và liên tục xả súng trong tình trạng khói bụi che kín người. Nguồn ảnh: Reuters. Trong khi đó, một nữ binh sĩ Syria chăm chú theo dõi mục tiêu IS. Nguồn ảnh: Reuters. Một nữ binh sĩ Syria xả súng tấn công IS từ lỗ hổng bên trong một tòa nhà ngồn ngang. Nguồn ảnh: Reuters. Nhóm nữ binh sĩ Syria lên xe thiết giáp chở quân để di chuyển đến mặt trận mới. Nguồn ảnh: Reuters. Hai nữ binh sĩ Syria nghỉ ngơi trên nóc xe tăng sau một trận đánh dài. Nguồn ảnh: Reuters. Bữa ăn giữa các trận đánh. Nguồn ảnh: Reuters. Một nữ binh sĩ Syria vác súng chống tăng chuẩn bị tấn công xe thiết giáp của phiến quân IS. Nguồn ảnh: Reuters. Nữ binh sĩ Syria điều khiển súng máy tấn công dồn dập vào phiến quân IS. Nguồn ảnh: Reuters. Một nữ lính bắn tỉa Syria ngắm bắn một mục tiêu trọng yếu của IS. Nguồn ảnh: Reuters. Trong khi đó, một đồng nghiệp của cô sử dụng AK-47 liên tục xả đạn vào IS. Nguồn ảnh: Reuters. Một nữ đồng nghiệp khác được hướng dẫn sử dụng súng phóng lựu tấn công IS. Nguồn ảnh: Reuters.

