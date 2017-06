Bí quyết chặn cả đạo quân của một tay súng bắn tỉa

Một tay súng bắn tỉa đơn độc có đủ sức chặn đứng bước tiến của cả một đội quân vài chục người nếu biết cách sử dụng đòn đánh tâm lý một cách hữu hiệu. Nguồn ảnh: Abyss. Thông thường, mục tiêu của những tay thiện xạ bắn tỉa đều là nằm phục kích, tìm kiếm chỉ huy đối phương và tiêu diệt. Tuy nhiên, đôi khi chỉ huy đối phương thường "lẩn" vào trong đám quân của mình, không chịu xuất đầu lộ diện trong toàn bộ cuộc hành quân. Khi đó, các tay súng bắn tỉa phải sử dụng đòn tâm lý để chặn đứng bước tiến của đối phương và khiến chỉ huy đối phương phải xuất đầu lộ diện. Nguồn ảnh: Abyss. Có nhiều cách để chơi đòn tâm lý với đối phương, nhất là khi tầm bắn của mỗi tay súng bắn tỉa đều lên tới hàng cây số, đối phương khó có thể nhận ra vị trí chính xác của tay bắn tỉa được. Nguồn ảnh: Cave. Thông thường, việc bắn hạ người đi đầu sẽ làm bước tiến của lực lượng đối phương bị chậm lại, tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc sẽ khiến đối phương dừng lại. Những tay súng bắn tỉa lão luyện thường chọn bắn vào kẻ đi thứ hai, thứ ba trong hàng quân. Nguồn ảnh: Pinterest. Với việc bắn vào những người đi thứ hai, thứ ba, lực lượng đối phương sẽ bị rối, không dám đi theo người đi đầu. Đây là đòn tâm lý khiến đối phương cực kỳ hoang mang do không biết được tay súng bắn tỉa đang nhắm cụ thể vào mục tiêu nào hay chỉ đơn giản là những phát bắn "rằn mặt" để khiến kẻ địch phải lùi bước. Nguồn ảnh: Safari. Mục tiêu tiếp theo đó là những kẻ cầm vũ khí hạng nặng, việc bắn hạ kẻ cầm vũ khí hạng nặng sẽ khiến đối phương phải cử người khác cầm vũ khí thay người bị thương, nếu tiếp tục bắn hạ được người thay thế, đội hình đối phương sẽ bị rối vì khi đó không ai dám cầm các loại vũ khí hạng nặng nữa. Nguồn ảnh: Devil. Khi đội hình đối phương bị rối loạn, không ai dám tiến lên, không ai dám mang vác vũ khí hạng nặng nữa thì rất có thể lúc này tay chỉ huy sẽ lộ diện để đốc thúc quân lính hoặc để gọi hỏa lực mạnh bắn vào vị trí nghi của tay bắn tỉa. Lúc này người lính bắn tỉa sẽ có hai lựa chọn, chờ để tiêu diệt chỉ huy của đối phương khi hắn sơ ý hoặc rút lui an toàn. Nguồn ảnh: SU. Ngoài việc nhắm vào các chỉ huy, các mục tiêu khác cũng được coi là có "giá trị cao" đối với những tay bắn tỉa quân đội đó là lính liên lạc, lính quân y và lính bản đồ. Tiêu diệt được lính liên lạc là cắt đứt mối liên hệ giữa các lực lượng địch với nhau; tiêu diệt được lính quân y sẽ làm nhụt ý trí chiến đấu của đối phương, khiến thương vong của đối phương tăng cao do không có người sơ cấp cứu; tiêu diệt được lính bản đồ của đối phương sẽ có thể khiến đối phương đi lạc đường. Nguồn ảnh: ID. Thêm vào đó là khả năng luồn lách cực tốt, có thể nằm sâu trong lòng địch cả ngày trời mà không sợ bị bại lộ. Tất cả những ưu điểm đó đã khiến lực lượng bắn tỉa là một trong những đơn vị không thể thiếu trong biên chế của các quân đội hiện đại ngày nay. Nguồn ảnh: Abyss.

