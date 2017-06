Bất lực trước IS, Philippine phải nhờ đặc nhiệm Mỹ giúp đỡ

Mới đây, một vài hình ảnh xuất hiện trên internet đã cho thấy lực lượng binh lính đặc nhiệm Mỹ được cho là đang ở Marawi đã được đăng tải. Kèm theo đó là thông tin xác nhận từ phía Mỹ. Đại sứ quán Mỹ tại Philippine cho biết, một nhóm nhỏ lực lượng đặc nhiệm của nước này đã được cử tới Marawi, Philippines để tham gia vào việc cố vấn, chỉ huy và chiến đấu chống lại lực lượng phiến quân IS tại đây. Đây là một trong những nỗ lực của Philippines trong việc giành lại quyền kiểm soát Marawi từ tay phiến quân IS. Trước đó, nhiều nỗ lực tấn công của các lực lượng quân đội chính phủ Philippines nhằm tiêu diệt lực lượng IS tại đây đã đều thất bại. Nguồn ảnh: News. Hiện tại, vẫn chưa có một thống kê chính xác về số lượng các tay súng phiến quân IS hiện đang cố thủ trong thành phố Marawi. Những nhận định ban đầu được đưa ra với nhiều con số khác xa nhau, phía Philippines cho rằng chỉ có khoảng 60 tên, trong khi đó các quan sát viên quốc tế cho rằng có ít nhất khoảng 500 tên. Nguồn ảnh: Philstar. Lực lượng Quân đội Philippines cũng tỏ ra rất yếu kém trong việc chiến đấu ở môi trường đô thị. Đã có một vài bằng chứng về việc cả một cánh quân Philippines phải rút lui khẩn cấp vì chạm chán với một tay súng bắn tỉa của IS. Nguồn ảnh: News. Thêm vào đó, do không có các loại xe tăng chủ lực, lực lượng quân đội Philippines hoàn toàn không có được lợi thế trong những cuộc chiến trên đường phố. Những chiếc xe thiết giáp ít ỏi của Philippines được điều tới đây cũng không thể chiến đấu một cách hiệu quả được vì phía khủng bố IS có đầy đủ các loại vũ khí chống tăng. Nguồn ảnh: Star. Rất có thể việc đặc nhiệm Mỹ tham gia vào cuộc chiến chống IS ở Philippines vẫn chưa phải là nỗ lực cuối cùng của quốc gia này trong việc cố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát thành phố Marawi. Nguồn ảnh: ABS. Xe thiết giáp bánh lốp của Quân đội Philippines trong cuộc chiến với khủng bố IS tại Marawi. Nguồn ảnh: Rappler. Cách đây 1 tuần, phía Philippines đã tuyên bố lực lượng này hiện đang kiểm soát 80% diện tích thành phố Marawi, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin nào mới ngoại trừ thương vong của binh lính Philippines ngày càng tăng cao. Nguồn ảnh: RT. Sự yếu kém của quân đội Philippines còn thể hiện ở chỗ các lực lượng quân đội của nước này phối hợp với nhau không nhịp nhàng với bằng chứng là việc không quân Philippines đã không kích nhầm vào vị trí của binh lính nước này khiến hàng chục người thiệt mạng. Nguồn ảnh: CBS.

