AIMS-74 có thật sự sao chép súng trường tấn công AK-74?

Trong những năm 1970, khi Liên Xô bắt đầu chuyển đổi từ đạn 7.62x39mm sang 5.45x39mm để phù hợp hơn với dòng súng trường tấn công kiểu mới là AK-74, thì cùng lúc này quân đội các nước thuộc khối Hiệp ước Warsaw cũng bắt đầu chuyển đổi trong đó có Romanian. Quốc gia này đã phát triển một mẫu súng trường tấn công trên cơ sở AK-74 với một vài sự sửa đổi - nó được định danh là AIMS-74. Nguồn ảnh: Reddit. Quá trình phát triển súng trường AIMS-74 được Romanian bắt đầu từ những năm 1980. Đặc biệt, nó được sản xuất mà không cần tới bất cứ giấy phép nào của Liên Xô khi đó. Lý giải cho điều này là vì AIMS-74 có thiết kế và hình dáng khác biệt so với AK-74 mặc dù chúng có một vài điểm khá giống nhau. Nguồn ảnh: Avtomats in Action. Súng trường tấn công AIMS-74 được Quân đội Romanian thông qua vào năm 1986, do đó nó còn được biết tới với cái tên PA md.86 hoặc md.86 và trở thành mẫu vũ khí tiêu chuẩn của Romanian cho đến tận ngày nay thay thế cho người tiền nhiệm AIM. Trong ảnh là hai mẫu súng AIMS-74 của Romanian và AK-74 do Liên Xô chế tạo với sự khác biệt giữa báng súng và ốp nòng. Nguồn ảnh: Armslist.com. Dù được thiết kế dựa trên AK-74 nhưng AIMS-74 vẫn chịu ảnh hưởng từ mẫu súng trường tấn công trước đó của Romanian là AIM. Bản thân AIMS-74 cũng nặng hơn AK-74 tới 600g khi nặng tới 3.6kg chưa bao gồm đạn. Bên cạnh đó cơ chế bắn của nó cùng khác biệt hoàn toàn so với AK-74. Nguồn ảnh: military-today. AIMS-74 có cơ chế bắn khá phức tạp khi sở hữu tới ba chế độ bắn chưa kể chế độ khóa an toàn gồm bắn từng phát, bắn ba viên và bắn tự động. Nó là một trong số ít biến thể của AK-74 làm được như vậy mặc dù có nhiều chế độ bắn hơn nhưng thiết kế này của AIMS-74 lại bị đánh giá sẽ làm giảm đi độ tin cậy của nó. Nguồn ảnh: military-today. Điểm nhấn trong thiết kế của AIMS-74 cũng giống như các mẫu súng trường tấn công của Romanian trước đây chính là tay cầm phụ bằng gỗ được làm sẵn trên ốp nòng phía trước, ngoài ra mọi chi tiết còn lại đều giống với AK-74 kể cả loa che lửa đầu nòng đặc trưng. Nguồn ảnh: Avtomats in Action. Thiết kế của AIMS-74 cũng khá đơn giản chắc chắn và dễ sử dụng. Chiều dài tối đa của súng là 943mm khi gấp báng là 748mm và nòng súng dài 432mm, nó có tốc độ bắn khoảng 700 viên/phút (thực tế là 40-100) với sơ tốc đầu nòng là 880m/s, tầm bắn hiệu quả chỉ đạt 500m. Nguồn ảnh: ZIB-Militaria. AIMS-74 vẫn sử dụng thiết kế báng gấp bằng thép như AIM với chốt gấp báng nằm ở cuối thân súng, thiết kế này có hơi chút bất tiện khi muốn gấp báng nhanh. Ở một số biến thể cải tiến các chi tiết vốn chiếm trọng lượng trên AIMS-74 như báng súng hay ốp nòng bằng gỗ được thay thế bằng các loại vật liệu tổng hợp nhằm làm súng nhẹ hơn. Nguồn ảnh: Guns.com. Với thiết kế báng gấp (bỏ qua việc nặng hơn AKS-74) AIMS-74 khá phù hợp cho các lực lượng đòi hỏi khả năng tác chiến cơ động như bộ binh cơ giới, lính dù hay lực lượng tác chiến đặc biệt vốn cần tới các loại vũ khí có kích thước gọn hơn so với những khẩu súng trường tấn công nặng nề. Nguồn ảnh: The AK Files Do sử dụng một phần thiết kế của AK-74 nên AIMS-74 cũng mang theo các nhược điểm của nó như đạn 5.45mm có khả năng xuyên phá kém, độ chính xác của súng không cao kém hơn các mẫu súng trường tấn công của Phương Tây. Bản thân việc Romanian nằm trong khối quân sự NATO mô hình chung đã tác động đến tương lai của AIMS-74 sau này. Nguồn ảnh: The AK Files. Có một thực tế là vai trò của AIMS-74 trong Quân đội Romanian chỉ sẽ thực sự kết thúc khi nước này bắt đầu chuyển sang sử dụng đạn tiêu chuẩn của NATO là 5.56x45 mm và 7.62x51mm. Và sự thay đổi chỉ xuất hiện trong các đơn vị tác chiến đặc biệt của Romanian. Nguồn ảnh: AR15.com. Cũng giống như AK-74, AIMS-74 cũng được trang bị hệ thống vũ khí hổ trợ như súng phóng lựu hoặc lưỡi lê, ở một số biến thể cải tiến nó còn được tích hợp thêm kính ngắm quang học hoặc ống ngắm đêm giúp tăng khả năng tác chiến của binh sĩ trong mọi điều kiện. Nguồn ảnh: Wikimedia. Năm 2012, Romanian cũng giới thiệu một biến thể NATO hóa của AIMS-74 và thay vì sử dụng đạn 5.45mm nó lại sử dụng đạn 5.56mm với hộp tiếp đạn tiêu chuẩn STANAG tương tự như các mẫu súng trường tấn công của NATO hiện tại. Tuy nhiên từ đó cho tới nay biến thể này vẫn chưa xuất hiện trở lại. Nguồn ảnh: archive.kaskus. Ngoài Romanian, AIMS-74 cũng được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Đông, Châu Phi và Đông Âu, đa phần trong số chúng đều trôi nổi trên thị trường vũ khí chợ đen hơn là thông qua các hợp đồng xuất khẩu vũ khí hợp pháp. Hiện tại Romanian vẫn đang sản xuất dòng súng trường tấn công nội địa này. Nguồn ảnh: The AK Files.

