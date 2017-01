Ai sắp mua “sát thủ săn ngầm” P-1 của Nhật Bản?

Tờ tài chính Nikkei của Nhật Bản hôm 3/1 đăng tải thông tin cho hay, Tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki (Kawasaki Heavy Industries - KHI) và Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang có các cuộc đàm phán bán máy bay chống ngầm P-1 cho New Zealand. Nguồn ảnh: Airlines.net Nikkei cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã trả lời các yêu cầu thông tin về máy bay P-1 tới New Zealand và các cuộc đàm phán dự kiến sẽ đưa ra lời đề nghị cụ thể trong nửa đầu năm 2017. Nguồn ảnh: Airlines.net Cũng theo báo cáo này, các cuộc đàm phán bán P-1 nhằm đáp ứng yêu cầu của Không quân Hoàng gia New Zealand thay thế dòng máy bay săn ngầm P-3K2 Orion hoạt động từ những năm 1960. Nguồn ảnh: Australia Aviation Máy bay săn ngầm P-1 được KHI phát triển từ năm 2001 dựa trên yêu cầu từ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản về máy bay mới thay thế P-3 Orion đã cũ. Nó được thiết kế thực hiện nhiều nhiệm vụ gồm: tuần tra biển, trinh sát, săn tàu ngầm, chống tàu mặt nước và tìm kiếm cứu nạn. Nguồn ảnh: Airlines.net Kawasaki P-1 sử dụng một số phần khung thân với thiết kế máy bay vận tải thế hệ mới thử nghiệm XC-1. Việc sử dụng các thành phần đó giúp giảm ít nhất 218 triệu USD. Ngày 28/9/2007, mẫu thử XP-1 cất cánh lần đầu thành công. Tháng 3/2010, Kawasaki đã chuyển giao 4 chiếc P-1 cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản thử nghiệm. Nguồn ảnh: Airlines.net P-1 trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy F7-10 cho phép đạt tốc độ tối đa 996km/h, tầm bay 8.000km và trần bay 13.520m. Nguồn ảnh: Airlines.net “Sát thủ săn ngầm” P-1 được thiết kế khoang trong thân và 8 giá treo trên cánh mang được tổng cộng 9 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối hạm AGM-84 Harpoon, ASM-1C, AGM-65; ngư lôi chống ngầm MK-46, Type 97; thủy lôi; bom. Nguồn ảnh: Airlines.net Trong ảnh là máy bay săn ngầm P-1 mang tên lửa hành trình chống tàu ASM-1C có tầm bắn 180km, độ cao bay 5-6m, dùng đầu tự dẫn radar chủ động. Nguồn ảnh: Pakistan Defence Cũng theo Nikkei, thì ngoài P-1, Tokyo cũng đang hướng tới việc tìm kiếm hợp đồng bán các máy bay vận tải tiên tiến Kawasaki C-2 cho New Zealand. Đây cũng là thiết kế máy bay quân sự mới nhất của KHI, lần bay đầu tiên vào tháng 1/2010, chính thức hoạt động trong JSDF từ tháng 3/2016. Đơn giá một chiếc ước tính 136 triệu USD. Nguồn ảnh: Airlines.net Kawasaki C-2 thuộc phân khung máy bay vận tải quân sự hạng trung nhưng có tầm bay xa và tốc độ lớn. Nó có khả năng không vận 32 tấn hàng hóa (có thể chở 1 trực thăng Black Hawk hoặc 1 xe tăng MCV), tầm bay cực đại 9.800km, nếu chở tối đa 32 tấn thì chỉ bay được gần 6.000km, tốc độ tối đa 917km/h. Nguồn ảnh: Airlines.net

