Ác liệt trận chiến biên giới Ấn Độ - Pakistan

Các cuộc chiến giữa Ấn Độ và Pakistan xung quanh tranh chấp Jammu và Kashmir diễn ra liên tiếp trong các năm 1947, 1965 và 1971. Nguồn ảnh: Sina. Trong đó cuộc chiến lớn nhất nổ ra vào năm 1965 dù chỉ kéo dài vài tháng, trong đó giao tranh trực tiếp giữa hai bên trên chiến trường chỉ kéo dài đúng 74 ngày. Nguồn ảnh: Sina. Tổng cộng trong 74 ngày, pháo binh Ấn Độ đã nã 6000 quả đạn pháo, bắn khoảng 250.000 phát đạn từ các loại súng trường tấn công khác nhau. Nguồn ảnh: Sina. Đây được đánh giá là cuộc giao tranh có tốc độ sử dụng đạn cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 khi mà chỉ tính riêng phía Ấn Độ cũng đã dùng hết hàng chục tấn vũ khí đạn dược trong vòng chỉ 74 ngày. Nguồn ảnh: Sina. Kèm theo đó là Không quân Ấn Độ với tổng cộng 500 phi vụ được thực hiện trong 74 ngày, ném 500 trái bom và được ghi nhận là có hiệu suất trúng mục tiêu rất tốt. Nguồn ảnh: Sina. Do cuộc chiến diễn ra ở vùng núi hẻo lánh nên phần lớn các trận tuyến đều phải nhận tiếp tế từ trực thăng chứ không có đường bộ tiếp cận được. Nguồn ảnh: Sina. Các tuyến đường bộ tại khu vực biên giới giáp ranh giữa hai nước và khu vực Kashmir lại cực kỳ hiểm trở, chưa kể tới việc rất dễ bị phục kích. Nguồn ảnh: Sina. Pháo binh Ấn Độ nã pháo vào vị trí của Pakistan, xét về yếu tố sức mạnh hỏa lực thì Pakistan hoàn toàn bị lép vế so với Ấn Độ trong cuộc chiến này. Nguồn ảnh: Sina. Trong khi Ấn Độ điều được pháo hạng nặng tới trận chiến thì phía Pakistan lại chỉ có pháo cối các loại. Nguồn ảnh: Sina. Pháo phản lực phóng loạt của Ấn Độ cũng được điều vào cuộc chiến. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên do nhiều khu vực giao tranh nằm quá xa đường giao thông và pháo binh không thể bao phủ hết được vùng xảy ra chiến sự nên cuộc chiến vẫn diễn ra chủ yếu bởi các cuộc giao tranh của bộ binh hai nước. Nguồn ảnh: Sina. Cuộc chiến tranh này kéo dài chính thức từ tháng 9/1965 và kết thúc vào tháng 2/1966. Tuy giao tranh trên chiến trường chỉ kéo dài chính thức 74 ngày trước khi các bên án binh bất động để đàm phán nhưng cuộc chiến này cũng đã làm 200.000 người thiệt mạng. Nguồn ảnh: Sina. Những người thiệt mạng phần lớn là dân thường sống trong khu vực. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù có thương vong và tổn thất cực kỳ lớn nhưng vấn đề tranh chấp biên giới lãnh thổ giữa Pakistan và Ấn Độ vẫn không thể được giải quyết triệt để sau cuộc chiến tranh này, kết quả là tới năm 1971, một cuộc chiến tranh tiếp theo giữa hai nước lại tiếp tục diễn ra. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Những thước phim quý về cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan năm 1965. Nguồn: DDNews.

Các cuộc chiến giữa Ấn Độ và Pakistan xung quanh tranh chấp Jammu và Kashmir diễn ra liên tiếp trong các năm 1947, 1965 và 1971. Nguồn ảnh: Sina. Trong đó cuộc chiến lớn nhất nổ ra vào năm 1965 dù chỉ kéo dài vài tháng, trong đó giao tranh trực tiếp giữa hai bên trên chiến trường chỉ kéo dài đúng 74 ngày. Nguồn ảnh: Sina. Tổng cộng trong 74 ngày, pháo binh Ấn Độ đã nã 6000 quả đạn pháo, bắn khoảng 250.000 phát đạn từ các loại súng trường tấn công khác nhau. Nguồn ảnh: Sina. Đây được đánh giá là cuộc giao tranh có tốc độ sử dụng đạn cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 khi mà chỉ tính riêng phía Ấn Độ cũng đã dùng hết hàng chục tấn vũ khí đạn dược trong vòng chỉ 74 ngày. Nguồn ảnh: Sina. Kèm theo đó là Không quân Ấn Độ với tổng cộng 500 phi vụ được thực hiện trong 74 ngày, ném 500 trái bom và được ghi nhận là có hiệu suất trúng mục tiêu rất tốt. Nguồn ảnh: Sina. Do cuộc chiến diễn ra ở vùng núi hẻo lánh nên phần lớn các trận tuyến đều phải nhận tiếp tế từ trực thăng chứ không có đường bộ tiếp cận được. Nguồn ảnh: Sina. Các tuyến đường bộ tại khu vực biên giới giáp ranh giữa hai nước và khu vực Kashmir lại cực kỳ hiểm trở, chưa kể tới việc rất dễ bị phục kích. Nguồn ảnh: Sina. Pháo binh Ấn Độ nã pháo vào vị trí của Pakistan, xét về yếu tố sức mạnh hỏa lực thì Pakistan hoàn toàn bị lép vế so với Ấn Độ trong cuộc chiến này. Nguồn ảnh: Sina. Trong khi Ấn Độ điều được pháo hạng nặng tới trận chiến thì phía Pakistan lại chỉ có pháo cối các loại. Nguồn ảnh: Sina. Pháo phản lực phóng loạt của Ấn Độ cũng được điều vào cuộc chiến. Nguồn ảnh: Sina. Tuy nhiên do nhiều khu vực giao tranh nằm quá xa đường giao thông và pháo binh không thể bao phủ hết được vùng xảy ra chiến sự nên cuộc chiến vẫn diễn ra chủ yếu bởi các cuộc giao tranh của bộ binh hai nước. Nguồn ảnh: Sina. Cuộc chiến tranh này kéo dài chính thức từ tháng 9/1965 và kết thúc vào tháng 2/1966. Tuy giao tranh trên chiến trường chỉ kéo dài chính thức 74 ngày trước khi các bên án binh bất động để đàm phán nhưng cuộc chiến này cũng đã làm 200.000 người thiệt mạng. Nguồn ảnh: Sina. Những người thiệt mạng phần lớn là dân thường sống trong khu vực. Nguồn ảnh: Sina. Mặc dù có thương vong và tổn thất cực kỳ lớn nhưng vấn đề tranh chấp biên giới lãnh thổ giữa Pakistan và Ấn Độ vẫn không thể được giải quyết triệt để sau cuộc chiến tranh này, kết quả là tới năm 1971, một cuộc chiến tranh tiếp theo giữa hai nước lại tiếp tục diễn ra. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Những thước phim quý về cuộc chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan năm 1965. Nguồn: DDNews.