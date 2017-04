350 triệu USD để tàu sân bay Kuznetsov bơi thêm 20 năm

Đự kiến, đến nửa cuối năm 2017 tới đây quá trình nâng cấp, tiến hành hiện đại hóa toàn diện tàu sân bay Kuznetsov của Nga sẽ chính thức được tiến hành. Toàn bộ quá trình nâng cấp dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng từ 2 năm tới 2 năm rưỡi và phải hoàn thành trước năm 2020. Nguồn ảnh: Defense. Hạng mục đầu tiên trong việc sửa chữa, nâng cấp tàu sân bay Kuznetsov có thể sẽ là thay thế 4 trên tổng số 8 nồi hơi của chiếc tàu sân bay này sau chuyến "công tác" của Kuznetsov tới vùng biển Địa Trung Hải vừa qua. Nguồn ảnh: Southfront. Các nguồn tin cho biết, việc nâng cấp tàu sân bay Kuznetsov sẽ tốn tổng cộng khoảng 20 tỷ Rúp tương đương với khoảng 350 triệu USD. Với số tiền nâng cấp này, tàu sân bay Kuznetsov có khả năng tiếp tục hoạt động trong 20 năm nữa sau khi được nâng cấp mà không sợ bị lỗi thời, điều đó đồng nghĩa với việc nó có thể tiếp tục hoạt động đến tận năm 2040. Nguồn ảnh: Mechanics. Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được đóng bởi Liên Xô và bắt đầu được phục vụ hoàn toàn trong lực lượng Hải quân Nga từ năm 1995 tới nay. Tàu có lượng giãn nước tối đa 61.000 tấn và có khả năng mang theo tối đa tới 41 máy bay phản lực chiến đấu trong đó bao gồm các loại Su-33, MiG-29K/KUB, trực thăng Ka-27, Ka-31 và Ka-52K. Nguồn ảnh: News. Trong chuyến công tác đến Địa Trung Hải vừa qua nhằm tăng cường sức mạnh không quân, yểm trợ cho các lực lượng Quân chính phủ Syria và Nga tấn công IS, tàu sân bay Kuznetsov đã mất tổng cộng hai chiếc máy bay phản lực bao gồm 1 chiếc Su-33 và một chiếc MiG-29K/KUB. Nguồn ảnh: Veteran. Chiếc Su-33 đã bị rơi xuống biển sau một nỗ lực hạ cánh không thành công còn chiếc MiG-29 đã rơi xuống biển do hết nhiên liệu. Việc các máy bay chiến đấu gặp tai nạn trên tàu sân bya Kuznetsov làm dấy lên lo ngại về việc chiếc tàu sân bay "cổ lỗ sĩ" này của Nga dường như đã quá cũ và không còn đủ khả năng tác chiến trong thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Navyrecog. Thêm vào đó, việc tàu sân bay Kuznetsov xả khói mù trời trên đường di chuyển của mình cũng là lí do khiến chiếc tàu sân bay duy nhất của Nga này bị truyền thông quốc tế "ném đá" không thương tiếc.Việc đi đến đâu xả khói mù trời của tàu sân bay Kuznetsov sẽ khiến nó khó có thể tiếp cận mục tiêu một cách bí mật được. Nguồn ảnh: Guancha. đám khói từ tàu sân bay Kuznetsov thậm chí còn có thể nhìn rõ nét từ trên vũ trụ ở độ cao 140 km so với mực nước biển. Nguồn ảnh: Weird. Ngoài việc cải tiến, thay mới hệ thống động cơ và hệ thống máy phát điện trên tàu, lần nâng cấp trị giá 20 tỉ Rúp của tàu sân bay Kuznetsov lần này còn bao gồm cả việc nâng cấp hệ thống rada, hệ thống thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, phòng thủ chủ động,... Nguồn ảnh: Duran.

