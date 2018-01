Giá vàng tăng vọt, vượt xa ngưỡng 37 triệu đồng/lượng

Lúc 16h00 chiều nay (25/1), giá mua - bán vàng của Công ty SJC tại Hà Nội niêm yết ở mức 37,00 - 37,19 triệu đồng/lượng, tăng 190.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với cuối ngày hôm qua là 36,81 - 36,98 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 190.000 đồng/lượng.



Giá vàng SJC tại thị trường TP HCM cũng giảm tương tự, niêm yết ở mức 37,00 - 37,17 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC của DOJI ở Hà Nội niêm yết ở mức 37,04 - 37,14 triệu đồng/lượng, tăng 180.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức giá cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 100.000 đồng/lượng.

Ảnh minh họa: Internet.

Còn tại TP HCM niêm yết ở mức 37,07 - 37,15 triệu đồng/lượng, tăng 230.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 210.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết 37,05 - 37,12 triệu đồng/lượng, tăng 170.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 70.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 37,04 - 36,13 triệu đồng/lượng, tăng 160.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 170.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức giá cuối phiên ngày hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 90.000 đồng/lượng.

Mời quý độc giả xem video: “Giá vàng tăng bất thường, người dân nên bình tĩnh!”. Nguồn: ANTV:

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 10 USD so với cùng giờ phiên liền trước, lên trên ngưỡng 1.360 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.365,2 USD/ounce. Hiện giá vàng cao hơn 18,3% (+210 USD/ounce) so với đầu năm 2017. Vàng thế giới quy đổi ở mức khoảng 37,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, cao hơn gần 400.000 đồng so với vàng trong nước.